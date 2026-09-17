Rekordowa kumulacja w Lotto. Na taką fortunę trzeba pracować aż 400 lat!

Co kupisz za 40 mln złotych z wygranej w Lotto?

Kwota 40 milionów złotych to pieniądze gwarantujące luksus do końca życia i pozwalające na realizację absolutnie wszystkich marzeń. Dysponując takim kapitałem, można spokojnie nabyć okazałą willę z basenem i kilka apartamentów w dowolnym, najbardziej luksusowym miejscu na świecie, nie licząc się z kosztami. Zwycięzca może zafundować sobie wycieczki do najdalszych zakątków świata, kupić sportowy bolid z najwyższej półki czy założyć dochodowy biznes, zyskując całkowitą swobodę finansową.

Cztery stulecia w pracy, by zarobić 40 milionów

Patrząc na średnią krajową, wynoszącą obecnie około 8 tysięcy złotych brutto, uzbieranie takiej fortuny wydaje się całkowicie niemożliwe. Polak pracujący za takie wynagrodzenie musiałby spędzić w pracy ponad 400 lat, odkładając każdy zarobiony grosz miesiąc w miesiąc. Oznacza to pracę dla kilku pokoleń, jednak dzięki grze losowej ten czas można skrócić do jednego pomyślnego losowania.

Jak grać? Proste zasady Lotto

Zasady gry w Lotto są banalnie proste: wystarczy wytypować 6 z 49 dostępnych numerów, robiąc to samodzielnie, zlecając to maszynie przez opcję chybił trafił, albo łącząc oba sposoby w wariancie Mix. Nagrody przyznawane są za poprawne wytypowanie trzech, czterech, pięciu lub sześciu liczb. Najniższa wygrana za "trójkę" wynosi gwarantowane 35 zł, natomiast główna pula może sięgać nawet kilkudziesięciu milionów złotych.

Szczęśliwe numery losowane są we wtorki, czwartki i soboty dokładnie o 22:00, a zakład można zawrzeć w blisko 29 tysiącach kolektur w całym kraju, przez stronę internetową lotto.pl lub mobilną aplikację. Pojedynczy kupon kosztuje tylko 5 zł, przy czym złotówka z tej kwoty zasila budżet państwa z przeznaczeniem na wsparcie kultury i sportu.

Od Toto-Lotka do Lotto

Zakłady liczbowe mają w Polsce bogatą historię, sięgającą 27 stycznia 1957 roku, kiedy to odbyło się pierwsze losowanie popularnego wówczas Toto-Lotka. W połowie lat 70. gra została przemianowana na Dużego Lotka, a pod dzisiejszą nazwą Lotto funkcjonuje od 2009 roku. Prawdziwą rewolucją było wprowadzenie kumulacji w 1996 roku, dzięki której pule nagród rosną do tak olbrzymich rozmiarów jak obecne 40 milionów. Systematycznie wprowadzano kolejne udogodnienia: w 2012 roku zadebiutowała opcja Plus, a sześć lat później uruchomiono platformę do gry w internecie.

„Lotto to gra o wielkie pieniądze i szansa na spełnienie marzeń. W Lotto miliony wygrywają miliony”

- informuje Totalizator Sportowy.

Gigantyczna kumulacja w Lotto już w czwartek

Rekordowe 40 milionów złotych wciąż szuka swojego właściciela i być może znajdzie go już niedługo. Do zostania nowym polskim multimilionerem potrzeba tylko jednego trafnie wytypowanego zakładu z sześcioma liczbami. Niewykluczone, że w czwartkowy wieczór, 17 września, ktoś ostatecznie rozbije tę potężną kumulację, zgarniając niewyobrażalną fortunę.

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