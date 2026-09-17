Kolejowa rewolucja na Pomorzu Zachodnim. Do Warszawy w trzy godziny i 360 kilometrów nowych tras

Reaktywacja połączeń w zapomnianych regionach Pomorza Zachodniego

Zachodniopomorskie otrzyma ponad 360 km świeżych odcinków torów, co stanowi największą lokalną inwestycję infrastrukturalną od wielu lat. Piotr Rachwalski z Portu Polska zaznacza, że najnowszy schemat uwzględnia unikalne warunki Pomorza Zachodniego, realizując codzienne wymagania miejscowej ludności i rosnący z roku na rok ruch turystów.

Pociągi ponownie dojadą do Barlinka, Pyrzyc oraz licznych miast nad Bałtykiem, gdzie dzisiaj króluje transport kołowy. W praktyce zagwarantuje to wczasowiczom i obywatelom dostęp do ekspresowych, cyklicznych kursów, które sprawnie połączą ich z najważniejszymi aglomeracjami w regionie.

Szybka Kolej Dużych Prędkości: Warszawa - Szczecin w trzy godziny

Największe wrażenie w całym planie robi zapowiedź utworzenia Kolei Dużych Prędkości łączącej Szczecin i Poznań, z przebiegiem przez Gorzów Wielkopolski. Parametry nowej trasy pozwolą na osiągnięcie pułapu do 350 km/h.

Co otrzymamy w zamian? Czas przejazdu na trasie Szczecin-Poznań spadnie do 65 minut, do Wrocławia dotrzemy w 115 minut, a do Warszawy zaledwie w 180 minut. Tak gigantyczne oszczędności mogą w pełni odwrócić regionalne trendy w codziennym i biznesowym podróżowaniu.

Piotr Rachwalski wprost zaznacza, że pociągi muszą radykalnie zwiększyć prędkość, by skutecznie rywalizować z ruchem kołowym. Zaplanowane nowatorskie magistrale pozwolą wypracować tę decydującą rynkową przewagę.

Nowe terminale intermodalne w Świnoujściu i Szczecinie

Strategia przewiduje dodatkowo wzniesienie czterech nowoczesnych punktów intermodalnych. Na konkretne lokalizacje wybrano strefy portowe w Świnoujściu oraz Szczecinie, a odpowiednią infrastrukturę zaplanowano również w rejonie powiatów polickiego i drawskiego.

Realizacja tych planów to szansa na wzrost znaczenia torów w branży cargo. Zmniejszy to uciążliwe obciążenie dróg publicznych, jednocześnie poprawiając konkurencyjność zachodniopomorskiej bazy portowej na rynkach europejskich.

Sektor logistyczny zyska potężny impuls do działania. Otrzyma bowiem do dyspozycji błyskawiczne procesy załadunkowe, zminimalizowane ramy czasowe transportu oraz zdecydowanie korzystniejszą, rosnącą przepustowość.

Horyzontalny Rozkład Jazdy na Pomorzu Zachodnim

Region zachodniopomorski oficjalnie przypisano do rządowej koncepcji Horyzontalnego Rozkładu Jazdy. Dla pasażerów wiąże się to z bardzo rytmicznymi i stabilnymi kursami:

składy o zasięgu lokalnym pojawią się na stacjach z częstotliwością minimum co 120 minut,

na najbardziej obleganych liniach aglomeracyjnych przy Szczecinie wagony odjadą kilkukrotnie w ciągu jednej godziny,

połączenia ogólnokrajowe będą realizowane na głównych szlakach w cyklach trwających od jednej do dwóch godzin.

Raport uwzględnia obligatoryjne spięcie każdej stolicy powiatu ze Szczecinem oraz ożywienie błyskawicznych kursów do najdalszych krańców tego województwa. Naturalnym przedłużeniem tych działań ma stać się znaczna poprawa dojazdów do pasażerskiego portu lotniczego w Goleniowie.

Zintegrowana Sieć Kolejowa to nowe życie dla Zachodniopomorskiego

Założenia Zintegrowanej Sieci Kolejowej posiadają olbrzymi potencjał do całkowitego przeobrażenia mobilności na Pomorzu Zachodnim. Świeże szlaki, ekspresowe składy, wielkie stacje towarowe i niezmienny rytm odjazdów wykreują wspólnie wysoce innowacyjny i szczelny układ komunikacyjny.

Choć finalizacja wszystkich prac zajmie bez wątpienia kilkanaście najbliższych lat, bezbłędne wdrożenie przygotowanych wizji zapewni tubylcom korzystanie z rozwiązań technologicznych, które jeszcze parę sezonów temu brzmiały jak czysta utopia.

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