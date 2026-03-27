Policjant reanimował 70-latkę na chodniku. Dramatyczne sceny w Policach

Błyskawiczna reakcja policjanta w Policach. Podjął reanimację na ulicy

Do zdarzenia doszło w środowe popołudnie, 25 marca, na terenie Polic. Starszy sierżant Piotr Banasiak, dzielnicowy z miejscowej komendy, zauważył leżącą na chodniku starszą kobietę, wokół której zbierali się zaniepokojeni przechodnie. Funkcjonariusz bez chwili namysłu podbiegł do poszkodowanej i ocenił jej stan, stwierdzając zatrzymanie oddechu. Natychmiast przystąpił do kluczowych w takiej sytuacji czynności, rozpoczynając resuscytację krążeniowo-oddechową, by walczyć o życie 70-latki.

Udana akcja ratunkowa. 70-latka trafiła do szpitala w Policach

Po krótkiej chwili na miejscu pojawili się ratownicy medyczni, którzy przejęli dalsze działania. Starszy sierżant Piotr Banasiak kontynuował pomoc, ściśle współpracując z personelem medycznym przy dalszych czynnościach ratunkowych. Wspólny wysiłek i nieprzerwany masaż serca przyniosły oczekiwany rezultat, ponieważ udało się przywrócić spontaniczne krążenie u poszkodowanej. Kobieta została natychmiast przewieziona do Szpitala Powiatowego w Policach, gdzie obecnie przebywa na Oddziale Intensywnej Terapii.