Madonna i Kylie - dwie ikony muzyki pop

Madonna to prawdziwa królowa popu, która od lat wyznacza trendy i nie boi się artystycznych eksperymentów. To właśnie ona stoi za takimi hitami jak „Like a Virgin”, „Vogue” czy „Hung Up”. Kylie Minogue, określana mianem księżniczki popu, również może pochwalić się imponującą kolekcją przebojów. Australijska gwiazda zdobyła serca słuchaczy utworami „I Should Be So Lucky”, „Can't Get You Out of My Head” czy „Padam Padam”, udowadniając, że doskonale odnajduje się w kolejnych muzycznych epokach.

Obie piosenkarki przez lata były uważane za konkurentki. Jednak w ostatnim czasie obie udowodniły, że potrafią świetnie ze sobą współpracować. Zaczęło się od wspólnego występu podczas jednego z koncertów Madonny w 2024 roku, a w 2026 roku obie gwiazdy spełniły marzenie swoich fanów, nagrywając wspólnie piosenkę "Love Sensation".

Dla fanów formalność, dla innych niezłe wyzwanie. Rozpoznasz piosenki po tytule?

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Quiz. Kto to śpiewał: Madonna czy Kylie Minogue? Rozpoznasz piosenkę po tytule? Pytanie 1 z 15 "Holiday" to przebój Madonny Kylie Minogue Obie nagrały piosenkę o takim tytule Następne pytanie

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