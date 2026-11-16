Ciało znalezione w rejonie poszukiwań Emilii Koprowskiej. Wiemy, co wykazała sekcja zwłok

Czy to ciało Emilii Koprowskiej?

W niedzielę w okolicach Darłowa przypadkowy przechodzień z psem natrafił na kobiece zwłoki w stanie znaczącego rozkładu. Sprawę szybko połączono z prowadzonymi w tym rejonie od ponad dwóch miesięcy poszukiwaniami zaginionej Emilii Koprowskiej.

Na specjalnie zwołanej w niedzielę konferencji prasowej prokuratura potwierdziła, że z dużą dozą prawdopodobieństwa odnalezione szczątki ludzkie mogą należeć do zaginionej. Wskazują na to fragmenty ubrań i rzeczy osobiste znalezione przy zwłokach. Pewności jednak nie ma.

W poniedziałek odbyła się kolejna konferencja - tym razem Prokuratura Okręgowa w Koszalinie przekazała wyniki sekcji zwłok przeprowadzonej w dobę od odnalezienia zwłok. Niestety okazało się, że i ona nie dała pewności co do tożsamości zmarłej kobiety.

- Sekcja nie wykazała jednoznacznej przyczyny śmierci. Zostały pobrane materiały do badań histopatologicznych i toksykologicznych i do badań porównawczych. Ja na ten moment nadal nie jestem w stanie powiedzieć z całą stanowczością, z całą pewnością, że jest to ciało zaginionej Emilii Koprowskiej - powiedziała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koszalinie prok. Ewa Dziadczyk. Nadal jednak najprawdopodobniejszy scenariusz śmierci tej osoby to powieszenie.

Jednocześnie okazało się, wyniki sekcji wskazują iż do śmierci kobiety nie przyczyniły się osoby trzecie.

Co do czasu śmierci znalezionej osoby - jak przekazała prokuratura - z sekcji wynika, w zasadzie zbiega się z czasem zaginięcia pani Koprowskiej.

Na 100% potwierdzenie tożsamości zmarłej kobiety musimy poczekać na wyniki badań, które spłyną w ciągu miesiąca, najprawdopodobniej dużo szybciej.

Wątpliwości nie ma za to mąż zaginionej kobiety, który już wczoraj ogłosił, że ciało należy do jego małżonki.

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Sprawa zaginięcia Emilii Koprowskiej

37-letnia Emilia Koprowska zniknęła 30 sierpnia podczas festiwalu muzyki techno „ZEN Wydm” w Darłowie. Na imprezę przyjechała razem z mężem. Wspólny wyjazd zakończył się jednak kłótnią, po której małżonkowie spędzili resztę wydarzenia osobno.

Mężczyzna przyznał później, że podczas sprzeczki uszkodził samochód żony, odkręcając jedno z kół. Jak tłumaczył w mediach, chciał w ten sposób uniemożliwić jej odjazd. Niedługo później po 37-latce wszelki ślad zaginął.

Od tamtego czasu prowadzono intensywne poszukiwania zaginionej, jak jednak w poniedziałek przyznała prokuratura nie obejmowały one miejsca, w którym w niedzielę ujawniono zwłoki.

Prokuratura prowadzi w tej sprawie postępowanie wszczęte w kierunku znęcania się skutkującego targnięciem się na życie.