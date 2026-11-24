Hotel Gołębiewski w Pobierowie to prawdziwe miasteczko pod jednym dachem

Hotel przypominający ogromny wycieczkowiec wyróżnia się na tle nadmorskiej miejscowości. Ma 10 pięter, a jego powierzchnia przekracza 180 tys. mkw. To jednak nie same liczby są tutaj najciekawsze. Największe wrażenie robi liczba atrakcji, które zgromadzono w jednym miejscu.

Podczas weekendowego pobytu szybko można zapomnieć, że jest się w hotelu. To raczej niewielkie miasteczko, w którym można spędzić cały dzień bez konieczności opuszczania budynku. Co ważne, oferta nie jest skierowana wyłącznie do dorosłych. Sporo znajdą tu również rodziny z dziećmi, które mogą wypełnić czas aktywnościami od rana do wieczora.

Tropikana przyciąga miłośników wodnych atrakcji

Jednym z największych magnesów hotelu jest strefa wodna Tropikana. To właśnie tutaj można spędzić sporą część dnia. Do dyspozycji gości są baseny, zjeżdżalnie, jacuzzi oraz atrakcje zarówno dla dorosłych, jak i najmłodszych.

Nowość w hotelu Gołębiewski. Kręgielnia i bilard dla gości

Podczas mojego weekendowego pobytu zwróciłam uwagę również na kolejne możliwości spędzania wolnego czasu. Jedną z nowości jest kręgielnia, która może okazać się świetną propozycją na wieczór ze znajomymi lub rodziną. To jednak nie wszystko. Na miejscu można również zagrać w bilard, a więc znaleźć sobie zajęcie niezależnie od pogody czy pory dnia.

Sala gier z automatami. Tutaj można stracić poczucie czasu

Kolejną atrakcją jest sala gier wyposażona w różnego rodzaju automaty. Co ciekawe, nie trzeba kupować do nich osobnych żetonów. Uruchomienie urządzenia odbywa się przez przyłożenie karty pokojowej do czytnika. Jedna rozgrywka kosztuje około 5 zł.

Restauracje, kawiarnia i sklepik. Wszystko pod ręką

Na uwagę zasługuje również zaplecze gastronomiczne. Goście mogą korzystać z restauracji Zielona oraz Monsoon, a także kawiarni Patio. Dzięki temu nie trzeba ograniczać się wyłącznie do posiłków serwowanych w ramach hotelowego wyżywienia.

Podczas pobytu można wybrać się na coś innego, spróbować dań z karty albo po prostu usiąść przy kawie. Warto wspomnieć także o hotelowym sklepiku, który jest kolejnym praktycznym udogodnieniem. Można w nim kupić drobne produkty i przekąski bez konieczności wychodzenia z obiektu, a więcej o tym miejscu pisaliśmy tutaj: Hotel Gołębiewski zaskakuje kolejnym rozwiązaniem. Goście mają pod ręką prawie wszystko!

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Hotel Gołębiewski w Pobierowie - pobyt na weekend [ZDJĘCIA]

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Dwa dni to zdecydowanie za mało

Po weekendzie spędzonym w hotelu Gołębiewski w Pobierowie mam wrażenie, że można tu przyjechać na kilka dni i wcale nie odczuwać potrzeby organizowania dodatkowych wycieczek. Baseny, SPA, kręgielnia, bilard, sala gier, restauracje i atrakcje dla dzieci tworzą naprawdę szeroką ofertę. Latem atrakcji jest jeszcze wiecej, bowiem część z nich odbywa się na zewnątrz oraz przy dobrej pogodzie można również korzystać z basenów przed hotelem.