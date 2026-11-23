Śniadanie w hotelu Gołębiewski. Klasyka i coś dla urozmaicenia

Śniadania w hotelu Gołębiewski w Pobierowie przypadną do gustu osobom, które lubią rozpocząć dzień od tradycyjnego posiłku. Na stołach nie brakuje klasycznych propozycji, które zwykle kojarzą się z hotelowym bufetem. Goście mogą wybierać spośród różnych produktów i samodzielnie komponować swoje talerze.

Nie oznacza to jednak, że oferta ogranicza się wyłącznie do podstawowych śniadaniowych klasyków. Pojawiają się również dodatkowe propozycje, między innymi smoothie, które mogą być ciekawą alternatywą dla tradycyjnej kawy czy herbaty. Dużym plusem jest także możliwość obserwowania przygotowywania części potraw na żywo - live cooking.

Obiad w hotelu Gołębiewski. Żeberka, baranina i cielęcina

Podczas obiadu wybór dań również robi wrażenie. Wśród propozycji można znaleźć tradycyjne potrawy, ale nie brakuje też bardziej konkretnych dań mięsnych. Podczas mojego pobytu pojawiły się między innymi żeberka, baranina i cielęcina. Do tego serwowano również makarony oraz inne klasyczne dania obiadowe.

Kolacja w hotelu Gołębiewski. Duży wybór i coś na słodko

Kolacja również ma formę bogatego bufetu, dzięki czemu goście mogą samodzielnie zdecydować, na co mają ochotę. Nie trzeba ograniczać się do jednego dania. Różnorodność propozycji pozwala skomponować zarówno lżejszy posiłek, jak i bardziej sycącą kolację.

Warto zwrócić uwagę również na część deserową. Słodkie dodatki pojawiają się zresztą nie tylko przy kolacji. Podczas posiłków można znaleźć między innymi ciastka marki Tago i inne słodkości, które stanowią przyjemne uzupełnienie menu.

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Tak wygląda restauracja Czerwona w hotelu Gołębiewski Pobierowo

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Po posiłkach nadal można skorzystać z hotelowych restauracji

Wybór potraw jest na tyle duży, a porcje można komponować według własnego uznania, że naprawdę niełatwo wyjść z restauracji głodnym. Jeśli jednak ktoś miałby ochotę na coś innego lub po prostu chciałby jeszcze skorzystać z oferty gastronomicznej hotelu, może odwiedzić jedną z dodatkowych restauracji. Do dyspozycji gości jest między innymi restauracja Zielona, a także Monsoon, w której królują smaki kuchni orientalnej.