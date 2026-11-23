Nasza pomarańczowa ekipa nie dość, że przywiezie Wam świąteczne drzewko, to jeszcze je przystroi. Co Wy na to? Jeśli potrzebujecie naszej pomocy to piszcie na [email protected] i odpowiedzcie na pytanie dlaczego to Was powinniśmy uratować w te święta i dostarczyć Wam choinkę wraz z bombkami. Nie zapomnijcie zostawić do siebie namiarów.

REGULAMIN KONKURSU “ESKA ubierze Ci choinkę”.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1 Organizatorem Konkursu jest TIME S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, 04-190 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000295857, REGON: 010750727, NIP: 5261004620, kapitał zakładowy 19.366.667,00 zł, wpłacony w całości (dalej zwana:„Organizatorem").

1.2 Fundatorem nagród jest Przedsiębiorstwo handlowo- usługowe „Rajski Ogród” Sp. jawna Tomasz Patora, Teresa Patora. z siedzibą w Szczecinie przy ul. J. Soplicy 14, NIP: 8521012145, REGON 810677710, (dalej zwany: „Fundatorem”).

1.3 Konkurs organizowany jest pod nazwą „ESKA ubierze Ci choinkę,” (dalej zwany: „Konkursem”).

1.4 Konkurs rozpoczyna się w dniu 23.11.2026, r., a kończy się w dniu 06.12.2026, r. o godzinie 23:59 (dalej:„Czas Trwania Konkursu").

1.5 Organizator Konkursu powoła komisję konkursową, w której skład wejdą przedstawiciele Organizatora (dalej „Komisja Konkursowa”). Do zadań Komisji Konkursowej należy stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wszelkie wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu oraz wskazanie zwycięzców w zakresie przewidzianym przez Regulamin.

1.6 Konkurs organizowany jest na antenie Radia ESKA Szczecin 96,9 FM

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

2.1 Uczestnikiem Konkursu, (dalej: „Uczestnik”), może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

2.1.1 jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2.1.2 wykona zadanie konkursowe (dalej: „Zadanie Konkursowe”);

2.1.3 napisze maila w dniach 23.11-07.12.2026 r. do godz. 12:00 na adres [email protected] i uzasadni, dlaczego to właśnie ona powinna otrzymać choinkę razem z bombkami.

2.1.4 nie jest pracownikiem Organizatora ani Fundatora lub osobą współpracującą na innej podstawie niż stosunek pracy, członkiem rodziny tych osób (przez rodzinę rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia);

2.1.5 zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3 ZASADY KONKURSU:

3.1 Zadanie Konkursowe polega na:

3.1.1 zgłoszeniu się słuchacza mailowo na adres [email protected] z uzasadnieniem, dlaczego to właśnie on powinien otrzymać choinkę razem z bombkami.(dalej: Zadanie Konkursowe). Do prawidłowego zgłoszenia udziału konieczne jest podanie danych osobowych wymaganych w formularzu zgłoszeniowym oraz akceptacja Regulaminu. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez udział w Zadaniu Konkursowym.

3.2 Uczestnik może wykonać Zadanie Konkursowe tylko jeden raz.

3.3 Organizator ma prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia w przypadku pracy przedstawiającego zachowania: obraźliwe, niezgodne z zasadami współżycia społecznego, dyskryminujące płeć/rasę/narodowość/język/religię, sprzeczne z obowiązującym prawem/dobrymi obyczajami, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny, naruszające prawa i/lub dobre imię osób trzecich, Organizatora lub Fundatora, oraz prac zawierających treści obraźliwe/wulgarne/groźby skierowane pod adresem osób trzecich lub w innym uzasadnionym przypadku.

3.4 Przesyłając zgłoszenie Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania warunków Regulaminu i potwierdza, iż udział w Konkursie następuje na warunkach wskazanych w Regulaminie.

3.5 Organizator ma prawo zawiesić lub wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku dokonania zgłoszenia w sposób niezgodny z Regulaminem oraz innego naruszenia przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia praw osób trzecich, a także w przypadku uzasadnionego podejrzenia podejmowania przez Uczestnika działań mogących mieć wpływ na wynik Konkursu w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa. Decyzja Organizatora o wykluczeniuUczestnika jest ostateczna.

4. ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:

4.1 Wypełnienie Zadania Konkursowego świadczy o wzięciu udziału w Konkursie.

4.2 Konkurs jest jednoetapowy.

4.3 W ciągu trwania akcji Komisja wybierze sześć zgłoszeń słuchaczy, którzy poprawnie wypełnili Zadanie Konkursowe. Termin zbierania zgłoszeń trwa od 23.11.2026 r. do 07.12.2026 r. do godz.12 Komisja zbierze się 07.12.2026 r. do godz. 13 i wybierze Laureatów Konkursu.

4.4 W czasie trwania Konkursu (23.11-07.12.2026 r.) zostanie wyłonionych sześciu Laureatów którzy następnie w dniach -07-09.12.2026 r. zostaną odwiedzeni przez dziennikarzy Radia ESKA Szczecin.

4.5 Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa w składzie:Przewodniczący: Michał ZarębaWiceprzewodniczący: Oliwia RudnickaCzłonek komisji: Mateusz Kołataj

4.6 Nad prawidłowością przebiegu Konkursu i pracy Komisji Konkursowej czuwają władze statutoweOrganizatora.

5. NAGRODY

5.1 Każdy Laureat Konkursu otrzyma nagrodę rzeczową w postaci choinki oraz zestawu bombek. Łączna wartość nagrody wynosi do 200 zł.

5.2 W konkursie zostanie wybranych sześciu Laureatów. Nagrody zostaną wręczone w dniach 07-09.12.2026 r, dziennie dwóm Laureatom.

5.3 Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ekwiwalent pieniężny.

5.4 Wybór Laureatów zostanie dokonany w dniu 07.12.2026 r. do godz. 13. w czasie posiedzenia Komisji.

5.5 Nagroda zostanie przekazana Laureatowi osobiście.

5.6 Organizator oświadcza, iż wszystkie nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

5.7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez uczestnika Konkursu adresu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą kontakt z tym uczestnikiem lub odebranieprzez niego zestawu nagród/nagrody.

5.8 Laureat nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, jeżeli:

a) nie potwierdzi realizacji prawa do Nagrody w terminie ustalonym w Regulaminie;

b) przekaże Organizatorowi nieprawdziwe dane;

c) nie dopełni obowiązków przewidzianych w Regulaminie;

6 DANE OSOBOWE

6.1 Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie TIME S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa, (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych TIME S.A. ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa przez e-mail: [email protected]

6.2 Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkichsprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych zprzetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych TIME S.A. ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa przez e-mail: [email protected]

6.3 Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia jego Laureatów. Jeżeli to Ty zostaniesz Laureatem Konkursu – będziemy przetwarzać Twoje dane także w celu opublikowania ich na Stronie Konkursowej oraz przekazania Ci Nagrody. Na Stronie Konkursowej opublikowane zostaną: Twoje imię i nazwisko (tak abyś mógł w łatwy sposób dowiedzieć się o wygranej) oraz Twoje utwory (zdjęcia lub inne prace konkursowe). Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest zgoda, którą wyrażasz poprzez tzw. wyraźne działanie potwierdzające czyli wysłanie do nas zgłoszenia konkursowego i/lub wzięcie udziału w Konkursie. O tym, kto zostanie Laureatem zadecyduje Komisja Konkursowa. Jeżeli przekazanie Nagrody będzie wiązało się z powstaniem obowiązku podatkowego, będziemy przetwarzać Twoje dane także aby wypełnić ciążące na nas obowiązki wynikające z przepisów prawa.

Jeżeli w związku z udziałem w Konkursie złożysz reklamację, będziemy przetwarzać Twoje dane w celu jej zarejestrowania oraz rozpatrzenia. Podstawą przetwarzania danych będzie nasz prawnie uzasadniony interes polegający na konieczności weryfikacji Twojego zgłoszenia oraz możliwości obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

6.4 Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w czasie trwania Konkursu, a także przez okres w którym zgodnie z Regulaminem Konkursu przysługuje Ci prawo do złożenia reklamacji. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane wcześniej jeżeli wycofasz zgodę na ich przetwarzanie. Jeżeli w związku z wydaniem Ci nagrody, Twoje dane osobowe znajdą się w dokumentacji podatkowej, będziemy je przechowywać do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych.

6.5 Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Jeżeli zostaniesz Laureatem Konkursu, przekażemy Twoje dane firmie kurierskiej, która dostarczy Ci nagrodę. W przypadku wygranej, Twoje dane mogą zostać także przekazane Fundatorowi Nagród, jednak wyłącznie w zakresie w jakim będzie to niezbędne do realizacji lub przekazania Ci Nagrody.

6.6 Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczej (EOG).

6.7 Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

b. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

c. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

e. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej)

Prawo wycofania zgody

Do momentu zakończenia Konkursu możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, wysyłając na adres e-mail: [email protected] wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych". W treści wiadomości musisz podać nam swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, którego użyłeś w Konkursie. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danychosobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.8 Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lubweryfikacji zgłoszenia konkursowego uniemożliwi jednak wzięcie udziału w Konkursie.

7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1 Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres Organizatora: TimeS.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, 04-190 Warszawa, z dopiskiem reklamacja KONKURS „ESKA wozi na Święta”. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.

7.2 Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również powód reklamacji.

7.3 Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane a zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o wyniku rozpatrzenia reklamacji na piśmie przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1 Pełna treść regulaminu udostępniona będzie do wglądu w siedzibie Organizatora w dniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 oraz w artykule na stronie internetowej eska.pl/szczecin w czasie trwania Konkursu i w terminie 5 dni roboczych od jego zakończenia.

8.2 Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których korzystać będą uczestnicy Konkursu.

8.3 Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny.

8.4 Organizator nie zapewnia i nie ponosi kosztów niezbędnych do udziału w Konkursie.

8.5 Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

8.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień Regulaminu.

8.7 Organizator informuje Uczestników Konkursu korzystających z aplikacji pozyskanych z App Store, iż Apple Inc. W żaden sposób nie jest związana z organizacją Konkursu.

8.8 Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmienione postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na Facebook-u Eska Szczecin News.

8.9 Organizator ustanawia adres korespondencyjny dla wszelkiej korespondencji związanej z Konkursem: Time S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, 04-190 Warszawa.

8.10 Konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tj. z dnia 17 marca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 471, z późn. zm.).