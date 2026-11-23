Poszukiwania zbiega z Płotów zakończone. Policja zatrzymała 25-latka w Nowogardzie

Dobiegła końca akcja poszukiwawcza za 25-letnim więźniem, który w niedzielę uciekł z zlokalizowanego w Płotach oddziału zewnętrznego Zakładu Karnego w Nowogardzie. Zbieg nie nacieszył się wolnością zbyt długo, ponieważ bardzo szybko został zatrzymany przez specjalną grupę policyjną nazywaną „Zachodniopomorskimi Łowcami Głów”. Funkcjonariusze namierzyli i ujęli poszukiwanego mężczyznę na obszarze ogródków działkowych na terenie Nowogardu.

Doniesienia o skutecznym zatrzymaniu uciekiniera zostały oficjalnie potwierdzone przez rzecznika zachodniopomorskiej policji.

„25-letni mężczyzna, który w niedzielę oddalił się z oddziału zewnętrznego w Płotach Zakładu Karnego w Nowogardzie został dzisiaj zatrzymany na terenie ogródków działkowych w Nowogardzie przez Zachodniopomorskich Łowców Głów”

- przekazał Radiu Eska podkomisarz Piotr Jaworski, pełniący funkcję rzecznika prasowego Komendanta Wojewódzkiego w Szczecinie.

Głos w tej sprawie zabrała także Służba Więzienna, wydając komunikat, w którym zwrócono uwagę na ścisłe współdziałanie z policjantami.

„Osadzony, który zbiegł z terenu oddziału zewnętrznego w Płotach Zakładu Karnego w Nowogardzie został właśnie ujęty. Obecnie podejmowane są dalsze czynności przewidziane obowiązującymi procedurami. Służba więzienna pozstaje w stałym kontakcie z policją i współpracuje w zakresie niezbędnych czynności służbowych”

- powiedziała w rozmowie z Radiem Eska rzecznik prasowa Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie, Justyna Przygódzka-Krzemień.

Niezrozumiała ucieczka z zakładu karnego w Płotach. Więzień miał bardzo krótki wyrok

Funkcjonariusze zupełnie nie rozumieją powodów, dla których 25-latek postanowił zbiec z więzienia. Odbywał on bowiem niezwykle krótki wyrok za kradzież, opiewający na zaledwie cztery miesiące pozbawienia wolności, a do całkowitego zakończenia kary zostało mu już naprawdę niewiele czasu. Ponadto osadzony starał się o przejście na system dozoru elektronicznego i złożył już odpowiedni wniosek, co otwierało mu drogę do legalnego, szybszego wyjścia na wolność. Pomimo tych okoliczności, w niedzielę 22 listopada mężczyzna samowolnie opuścił teren placówki.

Konsekwencje ucieczki z więzienia. Co grozi zatrzymanemu 25-latkowi z Nowogardu?

Lekkomyślny krok 25-letniego skazańca pociągnie za sobą bardzo surowe konsekwencje prawne. Samowolne opuszczenie murów zakładu karnego jest kwalifikowane jako przestępstwo, co wiąże się z dodatkową odpowiedzialnością karną. W rezultacie zatrzymany mężczyzna nie tylko musi dokończyć swoją pierwotną odsiadkę, ale może też usłyszeć zupełnie nowy wyrok za sam fakt ucieczki. Taka sytuacja w praktyce często kończy się również przetransportowaniem więźnia do lepiej zabezpieczonej placówki o zaostrzonym rygorze.