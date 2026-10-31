Poważny wypadek pod cmentarzem w Czaplinku! Lądował śmigłowiec LPR

Potrącenie przy cmentarzu w Czaplinku. 69-latek trafił do szpitala

W sobotę, 31 października na drodze krajowej nr 20 w Czaplinku doszło do groźnego wypadku. Jak informuje Radio Szczecin, samochód osobowy potrącił pieszego w rejonie cmentarza komunalnego przy ulicy Szczecineckiej.

Poszkodowany to 69-letni mężczyzna. Ze wstępnych informacji wynika, że przechodził przez jezdnię poza wyznaczonym przejściem dla pieszych. Wtedy został potrącony przez nadjeżdżający samochód.

Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Ze względu na obrażenia mężczyzny konieczne było wezwanie śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

69-latek doznał obrażeń głowy. Ratownicy udzielili mu pomocy, a następnie został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Nie podano szczegółowych informacji o jego stanie zdrowia.

Policja wyjaśnia przyczyny wypadku. Kierowca był trzeźwy

Za kierownicą samochodu, który potrącił pieszego, siedział 33-letni mężczyzna. Jak przekazała aspirant Monika Barcicka z policji, kierowca został przebadany na obecność alkoholu. Był trzeźwy.

Funkcjonariusze ustalają teraz, jak dokładnie doszło do potrącenia. Na razie nie wiadomo, czy pieszy wszedł na jezdnię bezpośrednio przed samochodem i czy kierowca miał możliwość uniknięcia wypadku.

Do zdarzenia doszło dzień przed uroczystością Wszystkich Świętych, kiedy w rejonach cmentarzy pojawia się więcej pieszych i samochodów. Policja przypomina, że kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność w takich miejscach, a piesi przed wejściem na jezdnię muszą upewnić się, że mogą bezpiecznie przejść na drugą stronę.

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