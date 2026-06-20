Poważna awaria wodociągu w Szczecinie. Brakuje wody w kranach

Trwa naprawa szczecińskiego wodociągu

W sobotę, 20 czerwca, Zakład Wodociągów i Kanalizacji poinformował o poważnej awarii magistrali wodociągowej przy ul. Starkiewicza w Szczecinie. W wielu rejonach miasta mieszkańcy nie mają wody albo zmagają się z obniżonym ciśnieniem w kranach.

Ekipy techniczne są już na miejscu i pracują nad opanowaniem sytuacji. Po odłączeniu uszkodzonego fragmentu wodociągu dostawy wody w większości dzielnic powinny wrócić do normy.

- Działamy na miejscu. Po wyłączeniu uszkodzonej części sytuacja w większości miejsc wróci do normy. Wtedy podstawimy beczkowóz tam, gdzie rzeczywiście wody zabraknie ze względu na awarię – przekazała rzeczniczka prasowa ZWiK w Szczecinie Hanna Pieczyńska.

ZWiK uprzedza, że mieszkańcy mogą mieć problem z dodzwonieniem się pod numer 994. Powodem jest duża liczba połączeń od osób szukających informacji o awarii.

Gdzie dokładnie w Szczecinie nie ma wody?

Wodociągi zapowiadają, że dokładna lista miejsc objętych przerwami w dostawie wody oraz przewidywany czas usunięcia awarii zostaną przekazane po odcięciu uszkodzonego odcinka sieci.

Na razie utrudnienia zgłaszają mieszkańcy kilku części Szczecina. Problemy z wodą występują m.in. na Gumieńcach, Pogodnie i w Śródmieściu.

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