Program Klub Pro, funkcjonujący od 3 lat, zrewolucjonizował podejście do finansowania sportu młodzieżowego. Zamiast doraźnego wspierania poszczególnych zawodników czy liczenia na wpłaty rodziców, resort stawia na instytucjonalne wzmocnienie klubów. Jak podkreślają przedstawiciele klubów, te środki pozwalają na planowanie procesów szkoleniowych z wyprzedzeniem 2-3 letnim, co jest kluczowe dla wychowania przyszłych mistrzów.Do końca kwietnia można składać wnioski.
Ponad 4,8 miliona złotych wsparcia trafi do 48 zachodniopomorskich klubów sportowych
2026-04-27 16:04
To w ramach ministerialnego programu Klub Pro.