Ponad 35 stopni w cieniu! Cały region w gotowości na nadejście fali morderczych upałów

Wojewoda zapowiada walkę ze skutkami ekstremalnych upałów

Adam Rudawski, pełniący funkcję wojewody zachodniopomorskiego, przedstawił samorządom zestaw pilnych wytycznych. Według jego zapowiedzi, temperatury w regionie mogą wkrótce przekroczyć 35 stopni Celsjusza, co wymaga odpowiedniego przygotowania na ciężkie warunki pogodowe. Wśród proponowanych rozwiązań znalazło się organizowanie specjalnych stref ochłody wyposażonych w kurtyny wodne, darmową wodę do picia oraz klimatyzowane sale do odpoczynku, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa seniorów oraz osób z ograniczoną sprawnością.

Wojewoda zaznaczył również, że niezbędne jest udostępnienie większej ilości wody w miejscach publicznych. Wskazał na tragiczny problem zamykania zwierząt i dzieci w rozgrzanych autach, nakazując służbom częstsze patrolowanie parkingów. Mieszkańcy mogą w tym czasie szukać informacji dotyczących zachowania bezpieczeństwa podczas fali gorąca.

Dyrektorzy szkół mają skrócić uroczystości zakończenia roku

Włodarz województwa zwrócił się z prośbą do dyrekcji placówek edukacyjnych o maksymalne ograniczenie czasu trwania ceremonii kończących rok szkolny. Rozdanie świadectw powinno mieć miejsce na świeżym powietrzu w cieniu lub wewnątrz, w chłodzonych pomieszczeniach. Jest to odpowiedź na alerty IMGW ostrzegające przed bardzo wysokimi temperaturami w nadchodzący weekend.

Adam Rudawski zaapelował również o sprawdzanie stanu instalacji elektrycznych oraz rozważne korzystanie z wody pitnej – zalecił, by zraszać ogródki dopiero późnym wieczorem lub całkowicie z tego zrezygnować w przypadku spadku poziomu wód.

Organizatorzy imprez masowych pod lupą. Pracodawcy muszą reagować

Wojewoda opracował również zasady dotyczące bezpieczeństwa podczas dużych wydarzeń plenerowych. Twórcy takich imprez są zobowiązani do zapewnienia pomocy medycznej, darmowej wody oraz stref ochłody dla uczestników. W tym samym czasie pracodawcy muszą kontrolować temperaturę w biurach i zakładach, redukować czas pracy, stosować system zmianowy i udostępniać wodę pitną swoim podwładnym. To ważna informacja dla wszystkich, którzy interesują się prawem pracy w czasie fali upałów.

Policja zintensyfikuje patrole na drogach i nad wodą

Z racji nadchodzących wakacji, policja deklaruje zwiększenie liczby kontroli. Stróże prawa będą częściej kontrolować tereny rekreacyjne nad wodą – zarówno strzeżone kąpieliska, jak i te „dzikie”. Zastępca komendanta, mł. insp. Mariusz Obst, poinformował, że w województwie miały już miejsce pierwsze utonięcia, które zdarzyły się głównie na nieoficjalnych plażach.

Funkcjonariusze planują też zwiększyć liczbę radiowozów na drogach, ponieważ ekstremalne temperatury mogą negatywnie wpływać na skupienie kierujących i sprawiać problemy techniczne w pojazdach.

Straż Pożarna w pełnej gotowości na interwencje w zachodniopomorskiem

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej informuje, że strażacy są przygotowani na ciężki weekend. Jak przekazał rzecznik asp. Dariusz Schacht, jednostki ratownicze są w stałej gotowości bojowej. W przypadku konieczności, będą instalować kurtyny wodne w najbardziej zatłoczonych miejscach i podczas imprez masowych. Straż pożarna jest także przygotowana do rozdawania wody w miejscach, w których dojdzie do zatorów drogowych.

Szczecin walczy z upałem. Kurtyny wodne i poidełka w całym mieście

Szczeciński Zakład Wodociągów i Kanalizacji zamontował na terenie miasta pięć zraszaczy, m.in. na Deptaku Bogusława, Alei Jana Pawła II, a także na Placu Adamowicza i Placu Zwycięstwa. Oprócz tego, w mieście funkcjonuje szesnaście poidełek zlokalizowanych m.in. przy Arkonce, na Skwerze Misia Wojtka, na Alei Fontann i na Bulwarach.

Wszystkie te kroki są podejmowane, aby ułatwić mieszkańcom funkcjonowanie w nadchodzących dniach, kiedy upał będzie stanowił realne zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Ostrzeżenia wydawane przez IMGW można sprawdzić w internecie.

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Sonda Czy upały w Polsce mogą być zabójcze? To wymysł ekologów Tak, ale tylko dla ludzi chorych Tak, dla każdego tak, ale w sporadycznych wypadkach Nie wiem Nie obchodzi mnie to