Szczecin gotowy na afrykańskie upały. Słupki termometrów mogą wskazać nawet 38 stopni!

Gdzie w Szczecinie stanęły kurtyny wodne?

We wtorek ekipa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji rozmieściła trzy instalacje rozpylające wodę w bardzo popularnych lokalizacjach Szczecina: na placu Zwycięstwa, placu Adamowicza oraz na rogu ulic Malczewskiego i Wyzwolenia. Jak zaznacza rzeczniczka ZWiK Hanna Pieczyńska, od środy przechodnie będą mieli okazję zaznać orzeźwienia dzięki chłodnej mgiełce.

Hanna Pieczyńska informuje, że to zaledwie wstęp do działań. W planach jest uruchomienie łącznie pięciu takich instalacji, ale na razie trwa serwisowanie sprzętu, który uległ awarii w minionych latach. Dodaje również, że systemy te włączane są za każdym razem, gdy termometry pokazują powyżej 27 stopni Celsjusza.

Gdzie napić się wody w czasie upałów w Szczecinie?

ZWiK zwraca uwagę, że w wielu miejscach w Szczecinie funkcjonują miejskie ujęcia wody pitnej, między innymi przy Bramie Portowej, na placu Lotników, wzdłuż nadodrzańskich bulwarów, na Jasnych Błoniach, Różance, w okolicach Arkonki, a także przy skateparku na ulicy Chełmińskiej w dzielnicy Podjuchy oraz na Skwerze Misia Wojtka położonym na Krzekowie.

Przedstawicielka ZWiK gwarantuje, że wszystkie te punkty są dobrze widoczne, a płynąca z nich woda jest „smaczna i zdrowa”. Wystarczy przynieść własny pojemnik i uzupełnić zapasy na miejscu. Jest to niezwykle istotne, ponieważ – jak przypominają medycy – podczas wysokich temperatur absolutnie podstawowe jest picie odpowiedniej ilości płynów, zakładanie lekkiej odzieży i unikanie bezpośredniego słońca w porze największego skwaru.

Jak chronić się przed słońcem? Apel RCB

W obliczu zbliżającej się fali upałów Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zorganizowało spotkanie przedstawicieli służb w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W oficjalnym komunikacie RCB apeluje, aby nigdy nie zamykać dzieci ani zwierząt w pojazdach, a w domach i mieszkaniach w ciągu dnia dbać o szczelnie zamknięte okna i spuszczone rolety, co skutecznie minimalizuje wzrost temperatury wewnątrz.

Ostrzeżenia IMGW dla woj. zachodniopomorskiego

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował alerty pierwszego oraz drugiego stopnia w związku z nadciągającymi upałami, które będą w mocy w dniach od 25 do 27 czerwca. Maksymalne wartości na termometrach – sięgające powyżej 35 stopni Celsjusza – przewidywane są właśnie dla terenów województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego.

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Pogodowy test dla znawców zjawisk atmosferycznych. Rozpoznasz je wszystkie? Pytanie 1 z 10 Co widzimy/słyszymy pierwsze z większej odległości - grzmot czy błyskawicę? Grzmot Błyskawicę Następne pytanie