Pomnik na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie już nie szokuje. Zniknęły błękitne fale, które wywołały skandal

Krytyka po odświeżeniu pomnika na Cmentarzu Centralnym

Kiedy po renowacji w 2025 roku pomnik na największej polskiej nekropolii ukazał się oczom mieszkańców, wybuchła prawdziwa burza. Internauci nie szczędzili słów krytyki, widząc jaskrawe, niebieskie fale, które szybko zyskały miano „ogrodowego basenika”, „deptakowej dekoracji” i „kiczu”, który nie przystoi miejscu o tak wzniosłym charakterze.

Internet zalała fala komentarzy, a zdjęcia odmienionego monumentu szybko rozeszły się po ogólnopolskich mediach. Zwracano uwagę, że wyraziste barwy całkowicie zaburzają klimat Cmentarza Centralnego, a sama renowacja pozbawiła pomnik jego symbolicznego, pełnego szacunku wyrazu.

Pomnik w Szczecinie powrócił do historycznej wersji

Obecnie po zeszłorocznym incydencie nie pozostał nawet najmniejszy ślad. Zgodnie z założeniami projektu z 1989 roku fale odzyskały matową, szarą powierzchnię. Usunięcie krzykliwych kolorów sprawiło, że obiekt znów harmonizuje z refleksyjną atmosferą, która od zawsze panuje w tym miejscu.

Podczas prac naprawczych zadbano także o oczyszczenie tablic upamiętniających marynarzy i uprzątnięcie terenu wokół. Dzięki temu pomnik ponownie wygląda jak godne upamiętnienie osób, które nigdy nie dopłynęły do brzegu.

Dlaczego zmieniono wygląd szczecińskiego monumentu?

Kluczowym czynnikiem, który doprowadził do przywrócenia oryginalnych barw, okazał się wyraźny sprzeciw lokalnej społeczności. Przez kilka miesięcy mieszkańcy Szczecina stanowczo domagali się powrotu do szarości, argumentując, że jaskrawa wersja była nie tylko wizualnie nieatrakcyjna, ale wręcz uwłaczała powadze cmentarza.

Ponadto ubiegłoroczna renowacja minęła się z wytycznymi konserwatora zabytków, które precyzowały kolorystykę tego obiektu. W efekcie zdecydowano się na powrót do historycznej formy, która idealnie wpisuje się w charakter zabytkowej nekropolii.

Obecny stan pomnika na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie

Obecnie pomnik prezentuje się dokładnie tak, jak przez ostatnie trzydzieści lat. Szare, jednolite fale bez zbędnego połysku idealnie komponują się z uporządkowanym otoczeniem. Całość tworzy niezwykle spójny i wymowny punkt pamięci.

Znowu można zobaczyć ludzi, którzy w ciszy przystają przy monumencie, nierzadko zapalając znicze. Teren odzyskał swój dawny, refleksyjny klimat, tak bardzo zniszczony podczas niefortunnej renowacji.

Koniec kontrowersji wokół pomnika marynarzy

Słynny obiekt zlokalizowany na największym polskim cmentarzu znów prezentuje się godnie i bez zgrzytów wizualnych. Pomnik „Tym, którzy nie powrócili z morza” ponownie spełnia swoją pierwotną funkcję – jest przestrzenią pełną historii, zadumy i odpowiedniego szacunku.

Po trwających od roku intensywnych sporach cała sprawa wreszcie znalazła swój finał. Monument odzyskał najważniejszą dla tego typu obiektów wartość: powagę i godność.

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Co wiesz o Cmentarzu Centralnym w Szczecinie? Pytanie 1 z 10 Cmentarz Centralny w Szczecinie powstał w latach: 1874-1879 1899-1900 1945-1947 Następne pytanie