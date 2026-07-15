Polska powiększy terytorium o 186 hektarów. Ruszyła gigantyczna budowa w Świnoujściu

Polska powiększy się o 186 ha! Nad Bałtykiem ruszyła wielka budowa

Nasz kraj zainicjował właśnie realizację jednego z najbardziej spektakularnych projektów hydrotechnicznych w swoich dziejach. W Świnoujściu wystartowała budowa Przylądka Pomerania, czyli zupełnie nowego, sztucznego obszaru lądowego, który zajmie aż 186 hektarów powierzchni.

Na pozyskanym z morza terenie zlokalizowany zostanie Głębokowodny Terminal Kontenerowy, docelowo pełniący funkcję jednego z kluczowych węzłów przeładunkowych na Bałtyku. Przedsięwzięcie to znacząco poszerzy potencjał krajowych portów i ma na celu ugruntowanie pozycji Polski na mapie europejskiego transportu morskiego.

Start budowy największego morskiego projektu w Świnoujściu

Przekazanie terenu inwestycji nastąpiło 13 lipca 2026 roku, co zainicjowało wstępne działania w terenie. Na początkowym etapie ekipy skupiają się głównie na utworzeniu drogi technicznej oraz odpowiednim przystosowaniu obszaru do kolejnych, bardziej zaawansowanych prac budowlanych.

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Głębokowodny Terminal Kontenerowy w Świnoujściu w ramach budowy Przylądka Pomerania

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Nowy półwysep, nabrzeża i terminal kontenerowy

Projekt Przylądka Pomerania znacznie wykracza poza standardową modernizację obecnej infrastruktury portowej, tworząc całkowicie nowy fragment lądu. Plany inwestycyjne obejmują:

sztuczny półwysep zajmujący 186 hektarów,

Głębokowodny Terminal Kontenerowy,

infrastrukturę nowych nabrzeży przeładunkowych,

nowoczesne zaplecze logistyczne obsługujące transport morski oraz lądowy.

Wielka inwestycja za miliardy złotych i na lata

Wstępne założenia mówiły o budowie terminala na obszarze zaledwie 70 hektarów. Ostateczna koncepcja została jednak powiększona do 186 hektarów, co pozwoli na wygospodarowanie znacznie obszerniejszej strefy portowo-logistycznej.

Realizacja Przylądka Pomerania to długofalowe zadanie, rozpisane na wiele lat. Aktualnie prowadzone są roboty wstępne, po których nastąpi wznoszenie niezbędnej infrastruktury, samych nabrzeży oraz zaplecza do obsługi transportu. Finał najważniejszych etapów robót przewidziano w okolicach 2029–2030 roku.

Polska dosłownie urośnie

Największe wrażenie w całym tym przedsięwzięciu robi fakt, że za sprawą usypania sztucznego półwyspu, całkowity obszar lądowy Polski faktycznie wzrośnie o imponujące 186 hektarów.