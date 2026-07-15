SPA w hotelu Gołębiewski. Sprawdziliśmy ceny zabiegów, za pakiet trzeba zapłacić fortunę

Nowa strefa SPA w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Cennik robi wrażenie

Popularny kompleks wypoczynkowy zlokalizowany nad polskim morzem poszerzył wachlarz swoich usług. Z początkiem drugiej połowy lipca 2026 roku wczasowicze zyskali dostęp do nowoczesnej przestrzeni relaksacyjnej, oferującej szeroki wybór rytuałów pielęgnacyjnych i masaży.

W menu nowo otwartego salonu nie zabrakło podstawowych zabiegów upiększających dla dłoni i stóp. Analiza kosztów tych usług jasno wskazuje, że obiekt celuje w zamożniejszą część społeczeństwa, stawiającą na wypoczynek w standardzie premium.

Ile zapłacimy za kosmetyczkę w hotelu Gołębiewski? Ceny manicure i pedicure

Klienci nowo otwartego centrum SPA w hotelu Gołębiewski muszą przygotować się na spory wydatek, zwłaszcza jeśli marzy im się profesjonalna pielęgnacja stóp. Nałożenie lakieru hybrydowego w ramach pedicure to koszt rzędu 290 zł. Dostępne są także inne opcje zabiegowe:

Pedicure klasyczny z malowaniem lakierem klasycznym – 260 zł,Pedicure pielęgnacyjny – 250 zł,Zdjęcie hybrydy (usunięcie stylizacji hybrydowej) – 60 zł.

Podobnie kształtuje się cennik usług dedykowanych dłoniom:

Manicure hybrydowy z malowaniem lakierem hybrydowym – 220 zł,Manicure klasyczny z malowaniem lakierem klasycznym – 190 zł,Manicure pielęgnacyjny – 180 zł.

Decydując się więc na kompleksową usługę hybrydową, obejmującą zarówno dłonie, jak i stopy, trzeba liczyć się z łącznym rachunkiem przekraczającym 500 zł.

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Wysokie ceny w hotelowym SPA nad morzem. Za komfort trzeba dopłacić

Stawki proponowane przez nadmorski kompleks w Pobierowie wyraźnie przewyższają te spotykane w standardowych gabinetach urody. W stolicy za profesjonalny pedicure hybrydowy zapłacimy zazwyczaj od 100 do 200 złotych, podczas gdy w mniejszych miastach kwoty te bywają jeszcze bardziej przystępne.

Warto jednak zauważyć, że usługi oferowane w ramach wypoczynkowego kurortu mają specyficzny charakter. Turyści często cenią sobie wygodę i fakt, że mogą zadbać o siebie bez opuszczania obiektu, co stanowi integralną część luksusowych wakacji, za którą chętnie dopłacają.