Hotel Gołębiewski w Pobierowie z nową strefą. Otwarto przestrzeń do relaksu

Nowa strefa w hotelu Gołębiewski Pobierowo

Hotel Gołębiewski w Pobierowie zalicza się do największych tego rodzaju obiektów w naszym kraju, oferując odwiedzającym nie tylko noclegi, ale też bogate zaplecze wypoczynkowe, liczne restauracje oraz rozrywkę dla rodzin. Imponujący kompleks usytuowano bezpośrednio przy plaży, w sąsiedztwie sosnowych lasów, a jego infrastrukturę zaplanowano tak, by goście mogli w pełni wypocząć na miejscu.

Dotychczas prawdziwym hitem była strefa wodna Tropikana, która kusiła basenami, gorącymi jacuzzi, strefą saun oraz wieloma atrakcjami typu wellness. Uruchomienie SPA stanowi naturalne rozwinięcie dotychczasowych usług, dopełniając wizję kompleksowego wypoczynku na terenie hotelu.

Strefa SPA w Gołębiewskim Pobierowo otwarta

Nowo otwarta przestrzeń SPA to kolejny punkt na mapie atrakcji, który znacząco wzbogaca ofertę wypoczynkową całego obiektu. Turyści zyskali szansę na idealne połączenie nadmorskiego urlopu ze specjalistycznymi zabiegami relaksacyjnymi oraz pielęgnacyjnymi, a wszystko to w specjalnie zaprojektowanych wnętrzach. Oaza odprężenia w nadmorskim kolosie zaprasza chętnych każdego dnia w godzinach od 9:00 do 21:00.

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Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium [ZDJĘCIA]

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SPA w hotelu Gołębiewski Pobierowo. Ceny zabiegów

Jak kształtują się ceny usług w nowym SPA w Gołębiewskim? Propozycje zabiegowe są zróżnicowane – znajdziemy tu zarówno szybkie formy relaksu, jak i wieloetapowe rytuały dla ciała. Najtańsze propozycje wyceniono na 110 złotych, natomiast za luksusowe i bardziej rozbudowane ceremonie trzeba zapłacić nawet kilkaset złotych. Oto zestawienie wybranych usług i ich kosztów:

Floating w specjalnej kapsule – 150 złotych

Rytuał WaveBalance (sensoryczny) – 290 złotych

Masaż pleców z wykorzystaniem mis tybetańskich (by Team Dr Joseph) – 370 złotych

Masaż energetyzujący ze stemplami ziołowymi (by Team Dr Joseph) – 480 złotych

Drenaż limfatyczny przy użyciu sprzętu BOA – 110 złotych

Masaż twarzy wzbogacony o elementy kamieni Gua Sha – 290 złotych

Holistyczny zabieg pielęgnacyjny twarzy i ciała (by Team Dr Joseph) – 650 złotych.