Dramatyczny wypadek pod Darłowem

Do tragicznego wypadku doszło we wtorek, 14 lipca, tuż przed godziną 13.00 w Kowalewicach w gminie Darłowo. W zderzeniu uczestniczyły dwa pojazdy – hulajnoga, którą poruszał się nastolatek oraz nieoznakowany radiowóz. Mimo szybkiej reakcji służb życia młodego uczestnika zdarzenia nie udało się uratować.

Na miejscu natychmiast rozpoczęła się akcja ratunkowa. Wezwano również policję i prokuratora, którzy zabezpieczyli teren oraz rozpoczęli oględziny. Śledczy starają się odtworzyć przebieg tragicznych wydarzeń i ustalić, jak doszło do zderzenia.

Miejsce wypadku po godzinie 15:00 wciąż było zabezpieczone. Oprócz funkcjonariuszy policji na miejscu pojawił się także komendant powiatowy policji oraz prokurator nadzorujący czynności procesowe. Zabezpieczane są ślady, wykonywana jest dokumentacja fotograficzna oraz przesłuchiwani będą świadkowie zdarzenia.

Śledczy analizują wszystkie okoliczności tragedii. Kluczowe znaczenie będą miały oględziny miejsca wypadku, stan obu pojazdów oraz zebrane dowody, które pozwolą odtworzyć ostatnie chwile przed zderzeniem.

Prokuratura: trwa ustalanie okoliczności

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, prok. Ewa Dziadczyk, potwierdziła, że ofiarą wypadku jest nastolatek kierujący hulajnogą.

– Kierujący hulajnogą nastolatek nie żyje. Na miejscu zdarzenia trwają czynności, przeprowadzane są oględziny. Obecni są prokurator oraz komendant powiatowy policji. Trwa ustalanie okoliczności wypadku – przekazała PAP prok. Ewa Dziadczyk.

Jak dodała, policjanci uczestniczący w zdarzeniu pełnili służbę i wracali z wcześniej wykonywanych czynności. Na obecnym etapie śledztwa nie zapadła decyzja o zatrzymaniu funkcjonariuszy biorących udział w wypadku. Prokuratura podkreśla jednak, że wszystkie okoliczności będą szczegółowo wyjaśniane.

– Policjanci biorący udział w zdarzeniu byli na służbie i wracali z czynności. Na razie nie ma decyzji o ich zatrzymaniu – poinformowała prok. Ewa Dziadczyk.

Śledczy będą analizować między innymi prędkość pojazdów, przebieg manewrów oraz wszystkie ślady zabezpieczone na miejscu tragedii.

Prokuratura wszczęła postępowanie, które prowadzone będzie w kierunku spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. To standardowa kwalifikacja prawna na początkowym etapie tego typu spraw, która pozwala na dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia i ocenę odpowiedzialności jego uczestników.