Polska ma nowego multimilionera. Padła jedna z najwyższych wygranych w Lotto!

Zwycięskie liczby i gigantyczna wygrana w Lotto

Losowanie Lotto, które odbyło się 24 marca, na długo zapadnie w pamięć jednego z graczy. Zwycięski kupon przyniósł zestaw liczb: 9, 13, 16, 17, 38, 45. To właśnie te cyfry sprawiły, że ktoś z dnia na dzień stał się posiadaczem ogromnej fortuny.

Co najbardziej interesujące, nowy milioner nie musiał fatygować się do kolektury. Zakład został wysłany online, przez oficjalną stronę lotto.pl, co pokazuje, że wielkie szczęście może nadejść wprost z ekranu komputera lub telefonu komórkowego.

Dzięki poprawnemu wytypowaniu sześciu liczb zwycięzca rozbił kumulację wynoszącą aż 32 060 068,20 zł. Trzeba jednak pamiętać, że pełna kwota nie trafi na konto szczęśliwca. Zgodnie z przepisami, zostanie od niej potrącony 10-procentowy podatek od wysokich wygranych. Mimo to, gracz odbierze niemal 30 milionów złotych.

Jest to piąta co do wielkości wygrana w polskiej historii Lotto, a zarazem kwota, która całkowicie odmienia życie.

Zasady gry w Lotto w pigułce

Zasady najpopularniejszej gry liczbowej w Polsce są niezwykle przejrzyste:

Podczas losowania wybiera się 6 z puli 49 liczb.

Gracze mogą typować na kilka sposobów: samodzielnie wybierając liczby, korzystając z opcji na chybił trafił lub wybierając wariant mieszany (Mix).

Nagrody przyznawane są za trafienie odpowiednio 3, 4, 5 lub wszystkich 6 liczb.

Prawdopodobieństwo ustrzelenia głównej wygranej wynosi 1 do 13 983 816.

Pojedynczy zakład to koszt zaledwie 3 zł (na co składa się 2,40 zł stawki bazowej oraz 0,60 zł dopłaty).

Istnieje możliwość zagrania z opcją Plus, dopłacając 1 zł, co daje szansę na zdobycie dodatkowego miliona złotych.

Losowania odbywają się trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki oraz soboty, zawsze o godzinie 22:00.

Choć mechanizm gry wydaje się prosty, zdobycie głównej wygranej jest ogromnym osiągnięciem, które niezmiennie budzi wielkie emocje wśród Polaków.

Na co przeznaczyć 30 milionów z Lotto?

Co wiesz o pieniądzach? Quiz o polskim złotym