Szczecińska Prokuratura Okręgowa prowadzi dochodzenie wymierzone w dwóch funkcjonariuszy z lokalnego komisariatu, którym zarzuca się znaczne przekroczenie nadanych im uprawnień. Z doniesień medialnych wynika, że stróże prawa rzekomo dokonali brutalnego aktu na zatrzymanym, który wcześniej wyrządził krzywdę 9-miesięcznemu niemowlęciu. Dramat rozegrał się pod koniec sierpnia 2024 roku, gdy partner matki dziewczynki został z nią sam w mieszkaniu. Po powrocie kobieta natychmiast zauważyła u pociechy rany i krwawienie sugerujące akt o charakterze seksualnym. Wezwani na miejsce ratownicy zabrali poszkodowane dziecko na oddział medyczny, a sprawca trafił w ręce organów ścigania. Sąd skazał mężczyznę na dwie dekady pozbawienia wolności za ten wstrząsający czyn.

Sonda Czy policjanci ze Szczecina, który wykorzystali sprawcę wykorzystania niemowlęcia, powinni usłyszeć surową karę? Tak, nie może być takiej samowolki Nie, sprawca dostał to, na co zasłużył Kara powinna być, ale łagodna Nie mam zdania / trudno powiedzieć

Według najnowszych informacji, interweniujący mundurowi używając służbowej pałki, dopuścili się na aresztowanym dokładnie takich samych czynów, jakich on dokonał na bezbronnym niemowlęciu. Cały incydent był utrzymywany w ścisłym sekrecie przez ponad dwanaście miesięcy, do czasu pojawienia się oficjalnego zgłoszenia w prokuraturze. Pojawiają się nieoficjalne głosy, że zawiadomienie złożyła jedna z funkcjonariuszek, która służyła w tym samym budynku co podejrzani stróże prawa. To bezpośrednio doprowadziło do sformułowania zarzutów wobec obu mężczyzn.

Organy ścigania oraz jednostki policyjne odmawiają ujawnienia jakichkolwiek dokładnych detali tej bulwersującej sytuacji. Służby nie chcą również wskazać precyzyjnych artykułów z kodeksu karnego, na podstawie których oskarżeni będą sądzeni. Oficjalnie przyznano wyłącznie fakt postawienia zarzutu dotyczącego nadużycia posiadanej władzy. W międzyczasie Dariusz Matecki, przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie, głośno wzywa do ułaskawienia obu funkcjonariuszy.

Parlamentarzysta za pośrednictwem swojego profilu w serwisie X (dawniej Twitter) postanowił odnieść się do sprawy brutalnego incydentu. „Dwaj policjanci z komisariatu Szczecin-Pogodno mogli dokonać samosądu na mężczyźnie skazanym na 20 lat więzienia za przestępstwo seksualne na kilkumiesięcznym dziecku. Funkcjonariusze mają zarzuty przekroczenia uprawnień i zostali zawieszeni. Kieruję do ministrów interpelację z apelem o odstąpienie od karania zawodowego i ścigania prokuratorskiego tych funkcjonariuszy” – ogłosił oficjalnie Dariusz Matecki, żądając wstrzymania wszelkich działań karnych przeciwko podejrzanym stróżom prawa.

Kiedy w sieci pojawiły się krytyczne komentarze potępiające wymierzanie sprawiedliwości na własną rękę, poseł stanowczo zasugerował, aby wszyscy stający w obronie skazanego za pedofilię natychmiast zrezygnowali ze śledzenia jego mediów społecznościowych. Polityk nie zamierzał łagodzić swojej retoryki w stosunku do sprawcy i wydał jednoznaczny osąd na temat losu przestępcy. „Dla takich zwyrodnialców lochy i śmierć głodowa. Tortury również wskazane. Nie ma tu pola do jakiejkolwiek dyskusji” – podkreślił bezkompromisowo przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości.

Śledztwo dotyczące szczecińskich mundurowych wciąż jest w toku i pozostaje objęte całkowitą tajemnicą.