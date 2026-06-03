Wcześniejsze otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie

Początkowo zakładano, że gigantyczny kurort w województwie zachodniopomorskim oficjalnie wystartuje w ostatnich dniach czerwca. Plany uległy jednak diametralnej zmianie i wczasowicze dostali możliwość zameldowania się w pokojach już 10 czerwca, czyli kilkanaście dni przed zakładanym terminem. Dla sporej grupy osób wcześniejsza dostępność potężnego obiektu jest powodem do radości, ale nie brakuje również głosów oburzenia. Rezerwujący miejsca na 26 czerwca liczyli bowiem na unikalne doświadczenie związane z historycznym debiutem kurortu na mapie turystycznej, a teraz publicznie wyrażają swoje rozczarowanie w przestrzeni internetowej.

Goście krytykują hotel Gołębiewski w Pobierowie w sieci

W mediach społecznościowych zaroiło się od negatywnych wpisów. Dla wielu urlopowiczów priorytetem było znalezienie się w gronie pierwszych klientów przekraczających progi luksusowego kompleksu, co miało stanowić główne tło ich czerwcowego wypoczynku. W komentarzach na facebookowym profilu kurortu wczasowicze wprost piszą o poczuciu niesprawiedliwości i organizacyjnym chaosie:

Zarezerwowałam pobyt od 26.06 żeby być na otwarciu! jestem zniesmaczona…

Bardzo nieprofesionalnie, jeżeli hotel ogłasza otwarcie w danej dacie, to powinna być ta data utrzymana, bo to ze względu na otwarcie wiele osób zadecydowało o rezerwacji w Państwa hotelu właśnie w tym terminie. W tym przypadku nie rachunek ekonomiczny powinien być priorytetem, a dotrzymanie postanowienia o dacie uruchomienia

Chacialem być na otwarciu BARDZO JESTEM ROZCZAROWANY Chce zrezygnować

Administracja obiektu unika wdawania się w merytoryczne dyskusje na forum publicznym i nie odnosi się do zarzutów. Zamiast tego prosi zbulwersowanych wczasowiczów o bezpośredni kontakt telefoniczny z pracownikami recepcji.

Widzimy, jak wiele emocji budzi start Gołębiewski Pobierowo i bardzo doceniamy wszystkie opinie. W przypadku pytań dotyczących indywidualnych rezerwacji prosimy o kontakt z recepcją - informuje Hotel Gołębiewski na Facebooku. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Nie tylko Gołębiewski. Ten nadmorski hotel oferuje luksus bez tłumów [ZDJĘCIA]

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Hotel Gołębiewski w Pobierowie budzi ogromne emocje na wybrzeżu

Cały projekt od dawna przyciąga ogromną uwagę podróżnych oraz ogólnopolskich mediów. Jest to najbardziej monumentalne przedsięwzięcie hotelowe zlokalizowane nad polskim morzem, co naturalnie potęguje rozgłos wokół każdej decyzji podejmowanej przez zarząd. Szybsze uruchomienie bram dla wczasowiczów mocno podzieliło opinię publiczną. Część osób szczerze cieszy się z faktu wcześniejszego rozpoczęcia sezonu, podczas gdy inni boleją nad całkowitą utratą prestiżowego charakteru inauguracyjnej doby hotelowej, na którą celowo wydali swoje oszczędności.