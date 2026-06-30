Pojechała do hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Pobyt zakończył się wielkim rozczarowaniem

Nowe atrakcje i narzekania gości. Hotel Gołębiewski w Pobierowie otwarty

Hotel Gołębiewski w Pobierowie oficjalnie otworzył swoje drzwi dla gości 10 czerwca 2026 roku. Już w dniu inauguracji mieliśmy okazję odwiedzić nowy resort i sprawdzić, jak prezentuje się największy hotel nad polskim morzem. Naszą pierwszą relację opublikowaliśmy w artykule: Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium, jakiego w Polsce jeszcze nie było.

Niespełna trzy tygodnie później ponownie pojawiliśmy się na miejscu, aby zobaczyć przestrzenie, które wcześniej pozostawały niedostępne dla odwiedzających, m.in. sale kongresowe i nowoczesną salę kinową z dwoma ekranami, o której szerzej pisaliśmy w tekście: Miejsca w hotelu Gołębiewski Pobierowo, których wcześniej nie widzieliście. Sala kinowa ma dwa ekrany!. Podczas kolejnej wizyty rozmawialiśmy również z gośćmi wypoczywającymi w hotelu. Choć wielu z nich chwaliło obiekt, nie zabrakło także osób, które zwróciły uwagę na mankamenty i przyznały, że ich pobyt nie spełnił wszystkich oczekiwań.

Koszmar turystki w Pobierowie. Hotel Gołębiewski bez wody i klimatyzacji

Nasza rozmówczyni, która zameldowała się w obiekcie w sobotę 27 czerwca i opuściła go w poniedziałek 29 czerwca, nie ukrywała swojego ogromnego zawodu. Kiedy wychodziła z ogromnego budynku z ciężkimi walizkami, przyznała wprost, że jej weekendowy relaks okazał się całkowitą klapą. Wczasowiczka wyznała, że przyjechała nad morze z konkretnym zamiarem, ponieważ chciała zregenerować siły po skomplikowanym zabiegu medycznym. Inwestując niemałe pieniądze w luksusowy pobyt, liczyła na to, że jej potrzeby zostaną potraktowane priorytetowo.

Według jej relacji uciążliwe problemy rozpoczęły się niemal natychmiast po zakwaterowaniu w pokoju. Brakowało podstawowych standardów, których bezwzględnie wymaga się od prestiżowych placówek wypoczynkowych. Kobieta borykała się z niedziałającą klimatyzacją oraz brakiem bieżącej wody w wynajętym apartamencie. Warto zaznaczyć, że to identyczna seria usterek technicznych, o której w swoim materiale wideo wspominał znany youtuber Książulo, testując wcześniej najdroższy apartament w tym wielkim resorcie.

Książulo sprawdził najdroższy apartament w Hotelu Gołębiewski w Pobierowie.

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Nowości w hotelu Gołębiewski. Sala kinowa, sale kongresowe i wiele więcej [ZDJĘCIA]

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Zero reakcji obsługi. Hotel Gołębiewski w Pobierowie milczy na skargi

Powszechnie wiadomo, że po medialnym rozgłosie wokół nagrania youtubera Książula, władze obiektu zdecydowały się zwrócić mu pełną sumę za pechowy nocleg. Sytuacja zwykłych wczasowiczów wygląda jednak zgoła odmiennie, a na podobne traktowanie naprawdę nie ma co liczyć? Spotkana przez nas turystka zaznaczyła stanowczo, że awarię systemu chłodzącego i instalacji wodnej zgłaszała personelowi aż pięciokrotnie, ale jej wysiłki nie przyniosły żadnego konkretnego rozwiązania.

5 razy podchodziłam do państwa i nie naprawiono klimatyzacji. Nic nie dostaliśmy w zamian, każą pisać mejla z reklamacją. - mówiła jedna z kobiet, która nocowała w hotelu Gołębiewski Pobierowo w miniony, upalny weekend.

O kłopotliwej sytuacji natychmiast powiadomiliśmy ścisłe kierownictwo oraz przedstawicieli zarządu hotelu, którzy zadeklarowali zajęcie się sprawą zlekceważonej klientki. Choć nie wiemy, jaki będzie ostateczny finał tego zgłoszenia, pozostaje mieć nadzieję, że administracja poważnie podeszła do zarzutów, a rozżalona wczasowiczka doczekała się odpowiednich przeprosin i merytorycznych wyjaśnień.

Goście oczekują luksusu. Hotel Gołębiewski musi sprostać wymaganiom

Turyści rezerwujący pobyt w tak wielkich i mocno reklamowanych ośrodkach wypoczynkowych z zasady zakładają świadczenie usług na najwyższym poziomie. Nie chodzi tutaj wyłącznie o wysoki standard wykończenia samych pokoi, ale przede wszystkim o niezawodność infrastruktury i błyskawiczną interwencję pracowników w przypadku jakichkolwiek nagłych komplikacji technicznych.

Wiadomo, że usterki techniczne mogą przytrafić się absolutnie wszędzie, jednak dla odwiedzających największe znaczenie ma sposób podejścia administracji do powstałego kryzysu. Szybkie zneutralizowanie usterki i odpowiednia komunikacja to kluczowe czynniki kształtujące wizerunek. Tymczasem zarząd w odpowiedzi na krytyczne opinie wyjaśnia, że wszelkie niedociągnięcia są efektem trwającego aktualnie etapu rozruchu gigantycznego budynku.

Hotel Gołębiewski odpowiada na krytykę gości. Problemy tłumaczy "etapem rozruchu"