Nadchodzące dni w Mielnie to będzie test cierpliwości dla wszystkich spragnionych słońca turystów. Prognozy na okres od 16 do 19 lipca zapowiadają pogodowy scenariusz godny filmu akcji: z nagłym zwrotem i dramatycznym finałem. Zacznie się naprawdę obiecująco, ale końcówka tygodnia może mocno rozczarować.

Wszystko rozpocznie się w czwartek, 16 lipca, od całkiem przyjemnej aury. Temperatura sięgnie prawie 22 stopni, a co najważniejsze – nie spadnie ani jedna kropla deszczu. To będzie idealny dzień na spokojne wejście w urlopowy rytm, spacer po plaży i nabranie sił przed tym, co ma nadejść. Prawdziwa bomba ciepła uderzy jednak w piątek. Tego dnia termometry wystrzelą w górę aż do 26 stopni! Wreszcie będzie można poczuć prawdziwe lato i rozłożyć się na plaży. Krótko. Niestety, w parze z ciepłem pójdą przelotne opady deszczu, ale nie powinny one zepsuć całego dnia.

A potem nastąpi załamanie. Gwałtowne. Sobota, 18 lipca, przyniesie pogodową katastrofę dla plażowiczów. Temperatura spadnie do zaledwie 20 stopni, a do tego zerwie się naprawdę silny wiatr, osiągający w porywach ponad 6 m/s. Jakby tego było mało, prognozy przewidują potężne opady deszczu. To nie będzie letni deszczyk, a solidna ulewa, która skutecznie przegoni wszystkich z plaży. Niestety, niedziela nie przyniesie poprawy. Wręcz przeciwnie, zrobi się jeszcze chłodniej. W najcieplejszym momencie dnia zobaczymy tylko 19 stopni, a nocą temperatura spadnie do lodowatych 14 stopni. Deszczu będzie już znacznie mniej, ale chłód i wiatr pozostaną, zmuszając do wyciągnięcia z walizek cieplejszych swetrów.

Co robić w Mielnie, gdy pogoda płata figle?

Plan na najbliższe dni jest prosty: wykorzystajcie piątek na maksa! To będzie jedyny dzień z prawdziwie letnią temperaturą, idealny na opalanie i kąpiele w morzu. Mimo ryzyka przelotnych opadów, warto zaryzykować i spędzić jak najwięcej czasu na zewnątrz. Gdy nadejdzie deszczowa i wietrzna sobota, plażowanie będzie właściwie niemożliwe. To dobry moment, by postawić na zwiedzanie okolicy w deszczówce albo po prostu zaszyć się w jednej z lokalnych kawiarni z dobrą książką. Niedziela, choć chłodna, da szansę na długi spacer brzegiem morza. Ciepła kurtka i czapka będą jednak niezbędne, by podziwiać sztormowy Bałtyk.

Dane pogodowe: OpenWeather

Jasnowidz Jackowski aż zaniemówił, gdy zobaczył jaka będzie pogoda w 2026 roku! Szok!