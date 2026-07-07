Pogoda uderzy ze zdwojoną siłą. Huraganowy wiatr nad Bałtykiem, a na południu gwałtowne burze

Silny wiatr na północy Polski. Alerty IMGW

Zdecydowanie najgroźniejsza pogoda czeka mieszkańców oraz wczasowiczów przebywających na polskim wybrzeżu i w województwach północnych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla obszarów zachodniopomorskiego, pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego komunikaty ostrzegawcze, które sięgają od pierwszego aż do trzeciego stopnia zagrożenia.

Dla województwa zachodniopomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego wydano alerty pierwszego i drugiego stopnia. Prognozy ekspertów z IMGW zakładają tam silne podmuchy wiatru o średniej prędkości w przedziale od 40 do 70 km/h, przy czym pojedyncze porywy mogą osiągać wartości rzędu 115 km/h.

Sytuacja okaże się jednak najbardziej niebezpieczna na terenie województwa pomorskiego. Tam właśnie synoptycy zdecydowali się ogłosić alert trzeciego, najwyższego stopnia, który wiąże się z ryzykiem zjawisk o charakterze katastrofalnym. Zgodnie z prognozami, wiatr może wiać ze średnią prędkością do 80 km/h, a w porywach zbliżać się nawet do 120 km/h. Taka siła żywiołu wystarczy do zrywania pokryć dachowych, powalania drzew oraz powodowania ogromnych zniszczeń w infrastrukturze.

Ostrzeżenia dotyczące wichur zaczną obowiązywać wczesnym popołudniem we wtorek. Alert utrzyma się w tych regionach do środy do godziny 17:00.

Burze na południu kraju. Ulewy i grad

W tym samym czasie eksperci z IMGW informują o zagrożeniach dla południowej części Polski, wydając ostrzeżenia dla siedmiu różnych województw. Alerty pierwszego stopnia, związane z intensywnymi wyładowaniami atmosferycznymi, zostały ogłoszone dla:

śląskiego,

małopolskiego,

podkarpackiego,

Ostrzeżenia przed zjawiskami burzowymi dotyczą również fragmentów województwa dolnośląskiego, opolskiego, świętokrzyskiego oraz lubelskiego.

Dla tych właśnie regionów synoptycy prognozują przejście gwałtownych burz. Towarzyszyć im będą intensywne opady deszczu na poziomie od 20 do 30 milimetrów, podmuchy wiatru osiągające 80 km/h, a lokalnie spodziewane jest także opadanie gradu. Komunikaty ostrzegawcze będą tam ważne od wtorkowego popołudnia, a dokładniej od godziny 15:00, aż do godzin wieczornych.

Co oznaczają alerty IMGW?

I stopień – zjawiska niebezpieczne, mogące powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

II stopień – zjawiska groźne, mogące powodować duże szkody.

III stopień – zjawiska ekstremalne, o rozmiarach katastrof, stanowiące poważne zagrożenie życia.

Gdzie będzie najgroźniej? Pomorze w centrum uwagi

Mimo że południowa część kraju zmierzy się z gwałtownymi burzami, to właśnie północne rubieże znajdują się w strefie najwyższego ryzyka. Wyjątkowe niebezpieczeństwo dotyczy przede wszystkim Pomorza, gdzie huraganowy wiatr może osiągać prędkość 120 km/h. Zaleca się mieszkańcom staranne przygotowanie i zabezpieczenie swoich posesji, powstrzymanie się od parkowania samochodów w pobliżu drzew oraz bieżące sprawdzanie oficjalnych informacji przekazywanych przez służby ratunkowe.

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Pogodowy test dla znawców zjawisk atmosferycznych. Rozpoznasz je wszystkie? Pytanie 1 z 10 Co widzimy/słyszymy pierwsze z większej odległości - grzmot czy błyskawicę? Grzmot Błyskawicę Następne pytanie