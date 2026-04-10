Pogoda w Szczecinie w weekend 10-12 kwietnia

Nadchodzący weekend w Szczecinie przyniesie zmienną aurę pod względem zachmurzenia, ale stałą, jeśli chodzi o brak opadów. Z dnia na dzień będzie też coraz cieplej, choć noce, zwłaszcza na początku weekendu, pozostaną chłodne. Warto zwrócić uwagę na sobotę, która zapowiada się jako zdecydowanie najpogodniejszy dzień.

Pochmurny i chłodny piątek

Weekend rozpocznie się pod znakiem dużego zachmurzenia, które utrzyma się przez cały piątek. Mimo chmur nie należy spodziewać się deszczu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 11 stopni Celsjusza. Noc z piątku na sobotę będzie jednak zimna – temperatura spadnie do około -1 stopnia. Wiatr będzie wiał z umiarkowaną prędkością około 3 m/s.

Słoneczna i cieplejsza sobota

Sobota przyniesie wyraźną poprawę pogody i będzie idealnym dniem na aktywności na świeżym powietrzu. Niebo nad Szczecinem całkowicie się rozpogodzi, a słońce będzie towarzyszyć mieszkańcom przez cały dzień. Temperatura maksymalna wzrośnie do około 13 stopni Celsjusza. Noc również będzie cieplejsza niż poprzednia, z temperaturą minimalną na poziomie około 1 stopnia. Dodatkowo osłabnie wiatr, którego prędkość wyniesie około 2 m/s.

Powrót chmur w niedzielę

Ostatni dzień weekendu ponownie przyniesie duże zachmurzenie. Niedziela będzie jednak najcieplejszym dniem tego weekendu, zwłaszcza jeśli chodzi o poranki i noce. Temperatura minimalna wyniesie około 2 stopnie, a w ciągu dnia termometry ponownie pokażą maksymalnie 13 stopni Celsjusza. Podobnie jak w poprzednie dni, nie prognozuje się żadnych opadów deszczu. Wiatr znów przybierze na sile, osiągając prędkość około 4 m/s.

Jak spędzić weekend w Szczecinie?

Brak deszczu przez cały weekend zachęca do wyjścia z domu. Słoneczna sobota, z temperaturą sięgającą 13 stopni i słabym wiatrem, stworzy doskonałe warunki do dłuższych spacerów po terenach zielonych czy spędzenia czasu w pobliżu wody. Z kolei pochmurny, ale suchy piątek i niedziela to wciąż dobra okazja do krótszych wyjść czy odwiedzenia miejsc pod dachem. We znaki mogą się dawać chłodne noce, dlatego wieczorami przyda się cieplejsze ubranie.

Dane pogodowe: OpenWeather