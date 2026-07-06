Podniebne Show Cyrkowe "Usedom UP" - Uznamska Ścieżka w koronach drzew z nowej perspektywy!

Uznamska Ścieżka w koronach drzew. Uznam z zupełnie nowej perspektywy

Wyspa Uznam zachwyca różnorodnością krajobrazów, wieloma godzinami słonecznymi i bogatą ofertą rekreacyjną. To miejsce, w którym można odkrywać zarówno kilometrowe piaszczyste plaże Uzdrowisk Cesarskich, jak i „zieloną aptekę nad morzem”, czyli tutejszy las uzdrowiskowo-leczniczy.

Właśnie w tej scenerii znajduje się Uznamska Ścieżka w koronach drzew w Heringsdorfie. Trasa prowadzi przez różne poziomy lasu, pozwalając spojrzeć na popularny kurort z zupełnie innej perspektywy. Górna platforma 33-metrowej wieży widokowej jest najwyższym punktem wyspy, z którego można podziwiać las bukowy, wille w stylu zabytkowej architektury uzdrowiskowej oraz Bałtyk.

Sama Ścieżka ma 1350 metrów długości i wznosi się nawet do 23 metrów nad ziemią. Po drodze na odwiedzających czekają stanowiska z elementami balansującymi oraz tablice edukacyjne, które w przystępny sposób przybliżają otaczającą przyrodę. Atrakcja jest dostępna również dla osób na wózkach inwalidzkich, z chodzikami i z wózkami dziecięcymi.

Latem 2026 roku Uznamska Ścieżka w koronach drzew świętuje swoje piąte urodziny. Najważniejszym punktem jubileuszu będzie właśnie "Usedom UP".

"Usedom UP". Czym jest podniebne show cyrkowe?

"Usedom UP" to wyjątkowe podniebne show cyrkowe, które od 19 czerwca 2026 roku zamieni wieżę widokową Uznamskiej Ścieżki w koronach drzew w arenę zawieszoną wysoko ponad wierzchołkami drzew. W tle widowiska znajdą się szerokie niebo nad Uznamem, widok na Bałtyk i natura otaczającego lasu.

To europejska premiera produkcji "Là-Haut", znanej już z Kanady, gdzie od 2025 roku kompania cyrkowa Vague de Cirque występowała w podobnej formule w partnerskiej lokalizacji Ścieżki w koronach drzew w Québecu. Pierwszy sezon zakończył się dużym sukcesem – niemal wszystkie spektakle zostały wyprzedane, a pokaz zobaczyło około 8000 gości.

Na potrzeby Uznamu inscenizacja została specjalnie dopasowana do miejsca. Naturalną scenografią spektaklu są przestrzeń nad Bałtykiem, widok na Cesarskie Uzdrowiska i cisza bukowego lasu.

Autor: Usedom UP/ Materiały prasowe

Artyści "Usedom UP". Cztery talenty z czterech krajów

W show występuje międzynarodowy zespół czterech artystów, z których każdy prezentuje inną specjalizację i własny styl.

Lisa Hünnekens z Niemiec zachwyca na linie wahadłowej precyzją i taneczną lekkością. Artystka występowała już w kanadyjskiej odsłonie produkcji, a na europejską premierę wraca do ojczyzny.

Maya Kristof z Kanady prezentuje poetycką, pełną siły akrobatykę powietrzną na szarfach wertykalnych. Mathis Machuré z Francji specjalizuje się w Aerial Straps, jednej z najbardziej wymagających fizycznie dyscyplin akrobatyki powietrznej. Abraham Hernandez z Chile, wielokrotny mistrz świata w trickline, przenosi swoją sztukę równowagi na zawrotne wysokości.

Kiedy odbywają się pokazy "Usedom UP"?

Pokazy "Usedom UP" zaplanowano od 19 czerwca do 30 sierpnia 2026 roku. W tym czasie odbędą się łącznie 43 spektakle.

Przedstawienia będą prezentowane w dwóch porach:

rano o godzinie 10:00 – to propozycja szczególnie dobra dla rodzin z dziećmi,

wieczorem o godzinie 19:30.

Wybierając pokaz wieczorny, goście mogą zostać na Ścieżce do około godziny 21:00 i podziwiać zachód słońca nad Bałtykiem. Każde przedstawienie trwa około 45 minut.

Ile kosztują bilety na "Usedom UP"?

Bilety na "Usedom UP" są dostępne od 24 euro. Dzieci poniżej szóstego roku życia mogą wejść bezpłatnie.

Autor: Usedom UP/ Materiały prasowe

"Usedom UP" – wyjątkowy powód, by odwiedzić Uznam tego lata

"Usedom UP" łączy akrobatykę, naturę i niezwykłe położenie Uznamskiej Ścieżki w koronach drzew. To widowisko, które nie odbywa się w tradycyjnej sali, lecz wysoko nad ziemią, z widokiem na Bałtyk i las.

Dla odwiedzających Uznam to okazja, by połączyć spacer w koronach drzew z podniebnym show cyrkowym i zobaczyć Heringsdorf z perspektywy, której nie oferuje żadna klasyczna scena.