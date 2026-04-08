Pierwsze ogłoszenia Juwenaliów Szczecin 2026

Jako pierwszy ogłoszony został Kizo - jeden z najpopularniejszych raperów w Polsce. Artysta wystąpi drugiego dnia wydarzenia, w piątek 22 maja.

Drugim potwierdzonym wyborem organizatorów jest zespół Video, znany z radiowych hitów i energetycznych występów. Grupa pojawi się na scenie już pierwszego dnia festiwalu, czyli w czwartek 21 maja.

Najświeższym ogłoszeniem jest duet PRO8L3M, o którego występ, jak podkreślają organizatorzy - starano się od lat. Oskar i Steez zagrają w sobotę 23 maja, domykając tym samym pierwszą pulę ogłoszonych artystów.

Tegoroczne Juwenalia tradycyjnie odbędą się na Łasztowni.