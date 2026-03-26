Osiedle wśród zieleni i z widokiem na miasto. To nie "deweloperka", lecz mieszkania TBS. Nie wszyscy jednak biją brawo

22Architekci wygrywają konkurs

W konkursie ogłoszonym przez Szczecińskie TBS i prowadzonym przez szczeciński oddział SARP wzięły udział aż 23 pracownie. Najlepszą koncepcję – zdaniem Sądu Konkursowego – przedstawiła firma 22Architekci Sp. z o.o., zgarniając 50 tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji nad realizacją projektu.

"Koncepcja bardzo dobrze rozpoznaje uwarunkowania terenu i kontekst przestrzenny otaczającej zabudowy – podkreślono w uzasadnieniu werdyktu. Jurorzy docenili umiejętne operowanie różnymi typologiami zabudowy i zachowanie naturalnych walorów terenu"

- czytamy w uzasadnieniu konkursu.

Przewodniczący jury, Zbigniew Maćków, nie krył entuzjazmu:

– Pierwszy raz w tym kraju polityka mieszkaniowa miasta realizowana jest w sposób, który buduje absolutną awangardę architektoniczną w Polsce… Budowanie mieszkań społecznych może o lata świetlne wyprzedzać rynek komercyjny – mówił podczas ogłoszenia wyników.

Zielone osiedle z funkcjami społecznymi

Nowe osiedle ma powstać między ulicami Sąsiedzką, Ukośną, Wschodnią a autostradą A6. To teren wymagający, ale dający ogromne możliwości – i właśnie na ich wykorzystanie postawili zwycięzcy.

W planach jest około 560 mieszkań na wynajem, dwa lokale usługowe oraz szeroki pakiet funkcji społecznych, m.in.:

ośrodek wsparcia dziennego dla seniorów,

placówka opiekuńczo-wychowawcza dla dzieci,

mieszkania wspomagane i treningowe dla osób z niepełnosprawnościami,

lokale dostosowane do potrzeb różnych gospodarstw domowych.

Całość uzupełnią place zabaw, tereny rekreacyjne, mała architektura, wewnętrzne ciągi piesze i parkingi, a przede wszystkim – dużo zieleni. Realizacja pierwszego etapu planowana jest na lata 2027–2029.

Internauci chwalą: „W końcu coś z głową!”

W mediach społecznościowych projekt zbiera głównie pozytywne komentarze. Mieszkańcy chwalą:

dużą ilość zieleni,

brak „blokowiskowego” charakteru,

nowoczesną, ale nienachalną architekturę,

połączenie funkcji mieszkaniowych i społecznych.

„Wreszcie osiedle, które wygląda jak XXI wiek, a nie betonowy labirynt” – piszą użytkownicy.

Ale są też minusy: hałas i odległość od centrum

Wśród najczęściej wymienianych wad pojawiają się:

bliskość autostrady A6, która generuje hałas,

duża odległość od centrum Szczecina,

obawy o jakość komunikacji miejskiej.

To jednak nic w porównaniu z nastrojami wśród samych mieszkańców Podjuch.

Podjuchy podzielone. „Ruch nam się zwiększy!”

Najwięcej krytyki płynie właśnie z Podjuch. Część mieszkańców obawia się, że nowe osiedle – choć atrakcyjne – doprowadzi do:

zwiększenia ruchu samochodowego,

przeciążenia lokalnych ulic,

jeszcze większych korków na dojazdach do centrum.

„Drogi już teraz są niewydolne, a co będzie po dobudowaniu kilkuset mieszkań?” – pytają na lokalnych forach.

Co dalej?

Choć projekt wzbudza emocje, jedno jest pewne: Szczecin stawia na ambitną architekturę społeczną. Jeśli inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z założeniami, Podjuchy mogą zyskać jedno z najciekawszych osiedli komunalnych w Polsce. Pytanie tylko, czy infrastruktura nadąży za wizją architektów.

