Osiedle wśród zieleni i z widokiem na miasto. To nie "deweloperka", lecz mieszkania TBS. Nie wszyscy jednak biją brawo

22Architekci wygrywają konkurs
W konkursie ogłoszonym przez Szczecińskie TBS i prowadzonym przez szczeciński oddział SARP wzięły udział aż 23 pracownie. Najlepszą koncepcję – zdaniem Sądu Konkursowego – przedstawiła firma 22Architekci Sp. z o.o., zgarniając 50 tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji nad realizacją projektu.
"Koncepcja bardzo dobrze rozpoznaje uwarunkowania terenu i kontekst przestrzenny otaczającej zabudowy – podkreślono w uzasadnieniu werdyktu. Jurorzy docenili umiejętne operowanie różnymi typologiami zabudowy i zachowanie naturalnych walorów terenu"
- czytamy w uzasadnieniu konkursu.
Przewodniczący jury, Zbigniew Maćków, nie krył entuzjazmu:
– Pierwszy raz w tym kraju polityka mieszkaniowa miasta realizowana jest w sposób, który buduje absolutną awangardę architektoniczną w Polsce… Budowanie mieszkań społecznych może o lata świetlne wyprzedzać rynek komercyjny – mówił podczas ogłoszenia wyników.
Zielone osiedle z funkcjami społecznymi
Nowe osiedle ma powstać między ulicami Sąsiedzką, Ukośną, Wschodnią a autostradą A6. To teren wymagający, ale dający ogromne możliwości – i właśnie na ich wykorzystanie postawili zwycięzcy.
W planach jest około 560 mieszkań na wynajem, dwa lokale usługowe oraz szeroki pakiet funkcji społecznych, m.in.:
- ośrodek wsparcia dziennego dla seniorów,
- placówka opiekuńczo-wychowawcza dla dzieci,
- mieszkania wspomagane i treningowe dla osób z niepełnosprawnościami,
- lokale dostosowane do potrzeb różnych gospodarstw domowych.
Całość uzupełnią place zabaw, tereny rekreacyjne, mała architektura, wewnętrzne ciągi piesze i parkingi, a przede wszystkim – dużo zieleni. Realizacja pierwszego etapu planowana jest na lata 2027–2029.
Internauci chwalą: „W końcu coś z głową!”
W mediach społecznościowych projekt zbiera głównie pozytywne komentarze. Mieszkańcy chwalą:
- dużą ilość zieleni,
- brak „blokowiskowego” charakteru,
- nowoczesną, ale nienachalną architekturę,
- połączenie funkcji mieszkaniowych i społecznych.
„Wreszcie osiedle, które wygląda jak XXI wiek, a nie betonowy labirynt” – piszą użytkownicy.
Ale są też minusy: hałas i odległość od centrum
Wśród najczęściej wymienianych wad pojawiają się:
- bliskość autostrady A6, która generuje hałas,
- duża odległość od centrum Szczecina,
- obawy o jakość komunikacji miejskiej.
To jednak nic w porównaniu z nastrojami wśród samych mieszkańców Podjuch.
Podjuchy podzielone. „Ruch nam się zwiększy!”
Najwięcej krytyki płynie właśnie z Podjuch. Część mieszkańców obawia się, że nowe osiedle – choć atrakcyjne – doprowadzi do:
- zwiększenia ruchu samochodowego,
- przeciążenia lokalnych ulic,
- jeszcze większych korków na dojazdach do centrum.
„Drogi już teraz są niewydolne, a co będzie po dobudowaniu kilkuset mieszkań?” – pytają na lokalnych forach.
Co dalej?
Choć projekt wzbudza emocje, jedno jest pewne: Szczecin stawia na ambitną architekturę społeczną. Jeśli inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z założeniami, Podjuchy mogą zyskać jedno z najciekawszych osiedli komunalnych w Polsce. Pytanie tylko, czy infrastruktura nadąży za wizją architektów.