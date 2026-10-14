Nocny akt wandalizmu w Szczecinie. Policja opublikowała wizerunki

Akt wandalizmu w szczecińskim Śródmieściu

Nad sprawą pracują śledczy z Komisariatu Policji Szczecin-Śródmieście, wspierani przez miejscową prokuraturę rejonową. Dochodzenie koncentruje się wokół dewastacji mienia, która miała miejsce w nocy z 13 na 14 września na obszarze szczecińskiego Śródmieścia.

Służby powstrzymują się obecnie od podawania precyzyjnych informacji na temat skali uszkodzeń. Poinformowano jedynie, że podczas trwającego śledztwa pozyskano materiał wideo, na którym zarejestrowano sylwetki osób mogących odpowiadać za to zdarzenie.

Udostępniono wizerunki wandali

Prowadząc intensywne działania dochodzeniowe, organy ścigania podjęły decyzję o upublicznieniu kadrów przedstawiających mężczyzn z zabezpieczonego wideo. Służby wyrażają nadzieję, że dzięki zaangażowaniu społeczeństwa uda się zidentyfikować te osoby i dokładnie odtworzyć przebieg nocnego incydentu.

Każdy, kto potrafi zidentyfikować uwiecznionych na fotografiach mężczyzn, lub dysponuje wiedzą mogącą popchnąć śledztwo naprzód, proszony jest o niezwłoczne skontaktowanie się z funkcjonariuszami szczecińskiego komisariatu Śródmieście.

Apel funkcjonariuszy o przekazywanie informacji

Wszelkie cenne dla śledztwa wiadomości można zgłaszać dzwoniąc pod numery: 47 78 12 290 lub 667 094 223. Mundurowi zaznaczają, że nawet z pozoru błaha informacja może mieć kluczowe znaczenie dla pomyślnego zakończenia dochodzenia i rozpoznania osób uwiecznionych na materiałach z kamer.

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