Czytelnicy "National Geographic" wskazali polskie perełki. Znamy 16 Cudów Polski 2026

Internauci wybrali Cuda Polski 2026 w plebiscycie National Geographic

Magazyn „National Geographic Traveler” poinformował, że w walce o miano najpiękniejszych miejsc w kraju zmierzyło się 48 lokalizacji, reprezentujących wszystkie 16 województw. Głosowanie trwało przeszło miesiąc, a uczestnicy zabawy mieli okazję wskazać te atrakcje, które w ich opinii w pełni oddają urodę i wielobarwność naszego kraju.

Na liście laureatów można znaleźć różnorodne turystyczne perełki, takie jak dolnośląskie Arboretum Wojsławice czy warmińsko-mazurski Kanał Elbląski. Oprócz tego doceniono Szlak Orlich Gniazd w województwie śląskim oraz urokliwą miejscowość Chłopy, która wywalczyła tytuł Cudu Polski na Pomorzu Zachodnim.

Redaktorzy National Geographic zachwyceni polską turystyką

Michał Cessanis, który pełni funkcję redaktora prowadzącego „National Geographic Traveler” oraz ambasadora całego przedsięwzięcia, nie ukrywa swojego entuzjazmu po ogłoszeniu rezultatów plebiscytu.

– Jestem zachwycony tegorocznymi zwycięzcami plebiscytu Cuda Polski 2026 „National Geographic Traveler”! Ta szesnastka świetnie pokazuje, jak różnorodny i pełen niespodzianek jest nasz kraj. Mamy tu niezwykłą przyrodę, fascynującą historię, wyjątkową architekturę. To miejsca, które zdecydowanie zasługują na to, by wpisać je na swoją podróżniczą mapę. Zachęcam wszystkich: ruszajcie w Polskę, odkrywajcie ją na nowo i zbaczajcie z utartych szlaków. Bo nie trzeba jechać na drugi koniec świata, żeby przeżyć wyjątkową przygodę. I jak zawsze powtarzam: Polska jest najpiękniejsza! – powiedział na łamach „National Geographic Traveler”.

W podobnym tonie wypowiada się Łukasz Załuski, który na co dzień kieruje redakcją „National Geographic Polska”, dostrzegając ogromną wartość w promowaniu rodzimych zakątków.

– Tegoroczna edycja Cudów Polski „National Geographic Traveler” po raz kolejny udowodniła, jak wielki potencjał turystyczny kryje się poza najbardziej znanymi atrakcjami naszego kraju. Największym sukcesem tej inicjatywy jest dla mnie to, że potrafimy połączyć ogólnopolski zasięg „National Geographic” z autentycznym zaangażowaniem mieszkańców, samorządów i lokalnych pasjonatów. Wierzę, że tegoroczni zwycięzcy, podobnie jak wszyscy nominowani, zyskają dzięki plebiscytowi nowych odkrywców – podkreślił.

Lista 16 Cudów Polski 2026. Jakie miejsca zdobyły tytuły w regionach?

Chcesz wiedzieć, które lokalizacje skradły serca głosujących w poszczególnych województwach? Zastanawiasz się, czym wyróżniają się triumfujące atrakcje i dlaczego warto je odwiedzić? Zapraszamy do obejrzenia naszej fotogalerii, w której prezentujemy całą szesnastkę Cudów Polski 2026 docenionych przez odbiorców „National Geographic Traveler”. To doskonały zbiór pomysłów na planowanie krótkich wypadów i dłuższych urlopów w granicach naszego kraju.

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Nieoczywiste atrakcje turystyczne. Wiedziałeś o ich istnieniu? Pytanie 1 z 12 Ta oryginalna rzeźba przedstawiająca Jana Pawła II znajduje się na dworcu autobusowym: w Wadowicach w Rzymie w Buenos Aires Następne pytanie