Niemiecki youtuber przespacerował się nocą po polskim parku. Zdziwiła go jedna rzecz. "Nie do pomyślenia"

Youtuber z Niemiec sprawdza poziom bezpieczeństwa nocą w Polsce

Niemiecki twórca działający w serwisie YouTube pod pseudonimem "freiformation" zamieścił nagranie pokazujące wieczorny obraz jednego z parków na terenie naszego kraju. Mężczyzna celowo rozpoczął wędrówkę po godzinie 22, aby zweryfikować krążącą opinię o niezwykle bezpiecznej Polsce. Podkreślił on wyraźnie, że w wielu miastach za Odrą spacerowanie o tej porze po terenach zielonych wiąże się z realnym niebezpieczeństwem, dlatego obywatele starają się tego absolutnie unikać.

Autor materiału przekazał, że polska rzeczywistość to przede wszystkim cisza, niezakłócony spokój oraz normalne funkcjonowanie pozbawione strachu. Zaznaczył, że napotykani przechodnie czuli się wyjątkowo komfortowo, a ogólny klimat w niczym nie przypominał warunków i atmosfery panującej w jego ojczyźnie.

Niemiecki turysta o samotnych kobietach po zmroku

Zagraniczny gość zwrócił szczególną uwagę na młode kobiety, które bez żadnego towarzystwa wracały parkowymi alejkami. Turysta stanowczo zaznaczył, że w Niemczech taki widok należy do absolutnych rzadkości. Zwrócił uwagę na fakt, iż mieszkanki niemieckich miejscowości celowo omijają zieleń miejską po zapadnięciu zmroku, a część z nich wręcz paraliżuje sam strach przed samotnym powrotem do własnego mieszkania.

Twórca internetowy zauważył, że w naszym kraju ta konkretna sytuacja wygląda zgoła inaczej.

„Jeśli kobiety czują się na tyle bezpiecznie, by chodzić same nocą przez park, to znaczy, że coś tu działa” – podsumował youtuber w swoim opublikowanym filmie.

Różnice między polskimi a niemieckimi miastami

Przyjezdny dostrzegł kolejny niezwykle istotny szczegół, zauważając, że nasze aglomeracje wyróżniają się znacznie większym porządkiem oraz spokojem w zestawieniu z zachodnimi metropoliami. Autor w swoim filmie wymienił wprost najważniejsze rzeczy, czyli:

- całkowity brak jakichkolwiek przejawów agresji,

- brak incydentów z uciążliwym zaczepianiem spacerowiczów,

- widok całych rodzin i młodzieży spędzających wolny czas bez poczucia zagrożenia,

- wszechobecną czystość oraz powszechne poczucie ogólnego bezpieczeństwa.

Youtuber jednoznacznie stwierdził, że zaobserwowany obraz całkowicie przeczy mrocznej wizji Europy Wschodniej, którą na co dzień regularnie kreują rozmaite zachodnie środki masowego przekazu.

Lawina komentarzy od niemieckich internautów pod nagraniem

Udostępniony w internecie materiał spotkał się z potężnym odzewem widowni. Obywatele Niemiec masowo przyznawali, że film natychmiast przywołał ich wspomnienia z dawnej przeszłości, gdy ich rodzime miejscowości gwarantowały podobny spokój, czystość i ogólne bezpieczeństwo. Wpisy pozostawione pod nagraniem wideo ociekają ogromną nostalgią:

- „Tutaj też kiedyś było tak pięknie.”

- „Jak podróż w czasie, 20 lat temu.”

- „Boże, jak mi brakuje tamtych czasów.”

- „Byłem nastolatkiem w latach 70. i po północy wracałem do domu przez mały park i obok cmentarza. Wtedy naprawdę wiedliśmy spokojne i beztroskie życie.”

- „Urodziłem się w 1980 roku i miałem szczęście przeżyć najlepszy czas w Niemczech.”

Znaczna część komentujących użytkowników deklarowała, że systematycznie przyjeżdża do Polski, całkowicie popierając słowa i wnioski niemieckiego twórcy.

Wielu internautów pisało: „Od lat spędzamy wakacje w Polsce, nad Bałtykiem, we Wrocławiu, Krakowie i w Zakopanem. Wszędzie spokój, przyjaźni ludzie, wszędzie czysto i spokojnie. Zupełnie jak u nas w kraju wiele lat temu.”.

Polska postawiona jako świetny wzór bezpieczeństwa

Kończąc swoją relację z nocnego spaceru, mężczyzna wprost przyznał, że nasz kraj wywarł na nim niesamowicie pozytywne wrażenie. Jego zdaniem wędrówka przez oświetlony park najlepiej udowodniła, że stereotypowe myślenie o tej części Europy straciło rację bytu, a polskie ośrodki miejskie powinny stanowić niedościgniony wzór dla wielu zachodnich miast.

„Nie spodziewałem się tego. Polska jest naprawdę bezpieczna” – z zachwytem podkreślił autor nagrania pod koniec materiału.

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