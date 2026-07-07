Lisy na ulicach popularnego kurortu. Wczasowicze i miejscowi żyją w ciągłym lęku

Świnoujście walczy z lisami. Zaniepokojenie o najmłodszych i zwierzęta domowe

W minionych tygodniach urzędnicy przyjmują mnóstwo zgłoszeń dotyczących lisów spacerujących po miejskich skwerach, drogach i tuż przy zabudowaniach. Dzikie zwierzęta są regularnie zauważane także w rejonie plaży oraz na najpopularniejszych deptakach.

Osoby na stałe mieszkające w nadbałtyckim mieście otwarcie przyznają, że drżą o zdrowie swoich pociech i domowych pupili. Odwiedzający kurort wczasowicze podzielają te lęki, ponieważ zdecydowana większość nie ma pojęcia o prawidłowych reakcjach, gdy dziki drapieżnik nagle wyrasta na chodniku lub podchodzi na niebezpieczną odległość.

„Lisy zazwyczaj boją się ludzi, ale to wciąż dzikie zwierzęta. Ich zachowanie może być nieprzewidywalne”

- informują w ostatnim czasie urzędnicy ze Świnoujścia.

Lisy w Świnoujściu mogą przenosić wściekliznę. Ostrzeżenie przed nietypowym zachowaniem

Przedstawiciele magistratu podkreślają, że brak lęku przed człowiekiem, ospałość, zbytnia zuchwałość czy wręcz agresja u tego drapieżnika stanowią sygnał ostrzegawczy o potencjalnej chorobie, na przykład wściekliźnie. W takiej sytuacji trzeba niezwłocznie odejść w bezpieczne miejsce i poinformować o incydencie Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Dokarmianie dzikich zwierząt to ogromne zagrożenie dla mieszkańców

Lokalne władze stanowczo proszą o powstrzymanie się od rzucania lisom jakichkolwiek przekąsek. Zwierzęta te błyskawicznie adaptują się do łatwego zdobywania pożywienia, przez co zdecydowanie chętniej zbliżają się do budynków mieszkalnych, potęgując tym samym prawdopodobieństwo wystąpienia groźnych incydentów.

Niezwykle istotne jest również odpowiednie zabezpieczanie pojemników z odpadami oraz resztek żywności. To właśnie łatwo dostępne jedzenie wyrzucane do śmieci najskuteczniej wabi te drapieżniki na tereny gęsto zaludnionych osiedli.

Spacer z psem w Świnoujściu. Samorządowcy radzą używać smyczy

Obecność dzikich drapieżników silnie działa na psy, które nierzadko usiłują rzucić się w pogoń za intruzem. Taka sytuacja może zakończyć się dotkliwym pogryzieniem, a w skrajnych przypadkach zakażeniem groźnymi wirusami. Urzędnicy proszą, aby podczas każdego wyjścia wyprowadzać czworonoga na smyczy i kategorycznie unikać konfrontacji z dziką fauną.

Zasady bezpieczeństwa przy spotkaniu z lisem. Czego bezwzględnie unikać?

Zestawienie najważniejszych wskazówek w przypadku natknięcia się na lisa:

Zachowaj opanowanie i wystrzegaj się jakichkolwiek gwałtownych gestów .

. Nigdy nie skracaj dystansu do ssaka, nawet jeśli sprawia wrażenie w pełni przyjaźnie nastawionego.

Powstrzymaj się od rzucania pokarmu, ponieważ darmowe kalorie ściągają osobniki pod same drzwi.

Szczelnie zamykaj wiaty śmietnikowe i nie porzucaj jedzenia na trawnikach.

Oddalaj się bez pośpiechu, nie obracaj się tyłem i utrzymuj ogólny kontakt wzrokowy , unikając bezpośredniego wpatrywania się w oczy.

, unikając bezpośredniego wpatrywania się w oczy. Możesz spróbować go spłoszyć poprzez klaśnięcie dłońmi czy uderzenie w jakiś obiekt, zachowując przy tym całkowity brak agresji.

Powiadom służby o osobniku chorym, o ile jego ruchy wydają się wysoce nienaturalne.

Zadbaj o bezpieczeństwo swojego pupila, trzymając go krótko i blokując mu drogę do obcego zwierzęcia.

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