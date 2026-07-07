Miejscowość Węgorza zamieni się w prawdziwe miasteczko Dzikiego Zachodu!

Westernowa przygoda w sercu gminy Osina

Festiwal, tworzony przez mieszkańców, lokalnych artystów i partnerów, należy do najbardziej charakterystycznych wydarzeń w okolicy. Jego ideą jest integracja społeczności oraz promocja Pomorza Zachodniego poprzez prezentację talentów, regionalnych smaków i wspólną zabawę. Program skierowany jest do całych rodzin - zarówno do mieszkańców regionu, jak i turystów odwiedzających województwo.

Na uczestników czekają występy artystyczne, animacje oraz liczne atrakcje przygotowane z myślą o najmłodszych i dorosłych.

Partnerzy wspierający lokalność

Tegoroczną edycję wspiera Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który przygotuje stoisko promujące kampanię #KupujŚwiadomie. Inicjatywa zachęca do wybierania polskich produktów i wspierania lokalnych producentów.

Podczas festiwalu będzie można również odwiedzić stoisko Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, organizatora Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA. To okazja, by poznać działalność Ośrodka oraz zdobyć informacje o największym wydarzeniu rolniczym w regionie.

W programie m.in.:

Konkurs na Najlepszy Strój Dzikiego Zachodu

Konkurs na Najlepsze Ciasto Festiwalu Talentów i Smaków

Byk rodeo

Strefa Smaków z burgerami przygotowywanymi przez zwycięzcę programu Hell's Kitchen Polska – Jarka Grudę

Strefa Talentów z występami lokalnych artystów

Strefa Integracji z atrakcjami dla całych rodzin

Dmuchańce i animacje dla dzieci

Westernowa zabawa pod gwiazdami z DJ-em

Patrol ESKA Summer - pomarańczowa wakacyjna energia

W godzinach 16:00 - 18:00 na festiwalu pojawi się Patrol ESKA Summer, który zapewni dwie godziny muzyki, animacji i świetnej zabawy dla dzieci oraz całych rodzin. Nie zabraknie również flagowej atrakcji, czyli Eskowego sejfu. Wystarczy go rozszyfrować, by zgarnąć multum pomarańczowych gadżetów!

Wspólne świętowanie

Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Pomorza Zachodniego do udziału w Festiwalu Talentów i Smaków „Na Dzikim Zachodzie”. To wydarzenie, które łączy ludzi, promuje lokalność i tworzy atmosferę, do której chce się wracać. 11 lipca Węgorza ponownie stanie się miejscem pełnym muzyki, smaków i westernowej przygody.