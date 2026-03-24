Niemiecki wandal na polskiej kolei. Zdemolował nastawnię i samochód pracownika

Nocny atak na nastawnię

Według informacji przekazanych przez Straż Ochrony Kolei, mężczyzna miał wybić trzy szyby w oknach budynku nastawni. Do zdarzenia doszło 19 marca, tuż po północy. Dyżurny ruchu ze stacji Łoźnica natychmiast powiadomił funkcjonariuszy SOK w Świnoujściu, którzy ruszyli na miejsce.

Zniszczenia okazały się poważne — uszkodzone okna to dopiero początek strat.

Zdewastowane auto pracownika PKP

Wandal miał również zaatakować samochód należący do pracownika PLK. Jak ustalono, sprawca urwał lusterko, wycieraczki oraz wybił szybę w pojeździe. Wszystko wskazuje na to, że działał umyślnie i bez żadnego powodu.

Wstępne szacunki mówią o stratach sięgających blisko 3000 złotych.

Szybka akcja służb i zatrzymanie sprawcy

Po zgłoszeniu na miejsce skierowano patrol SOK ze Świnoujścia. W działaniach uczestniczył również policjant z KP Mielno oraz żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej. Wspólnie zatrzymali 52‑latka, który ma teraz odpowiedzieć za zniszczenie mienia.

Dalsze czynności prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie. Śledczy ustalają dokładne okoliczności nocnego incydentu.

