Niemiecki wandal na polskiej kolei. Zdemolował nastawnię i samochód pracownika

Nocny atak na nastawnię
Według informacji przekazanych przez Straż Ochrony Kolei, mężczyzna miał wybić trzy szyby w oknach budynku nastawni. Do zdarzenia doszło 19 marca, tuż po północy. Dyżurny ruchu ze stacji Łoźnica natychmiast powiadomił funkcjonariuszy SOK w Świnoujściu, którzy ruszyli na miejsce.
Zniszczenia okazały się poważne — uszkodzone okna to dopiero początek strat.
Zdewastowane auto pracownika PKP
Wandal miał również zaatakować samochód należący do pracownika PLK. Jak ustalono, sprawca urwał lusterko, wycieraczki oraz wybił szybę w pojeździe. Wszystko wskazuje na to, że działał umyślnie i bez żadnego powodu.
Wstępne szacunki mówią o stratach sięgających blisko 3000 złotych.
Szybka akcja służb i zatrzymanie sprawcy
Po zgłoszeniu na miejsce skierowano patrol SOK ze Świnoujścia. W działaniach uczestniczył również policjant z KP Mielno oraz żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej. Wspólnie zatrzymali 52‑latka, który ma teraz odpowiedzieć za zniszczenie mienia.
Dalsze czynności prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie. Śledczy ustalają dokładne okoliczności nocnego incydentu.