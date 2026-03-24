Niemiecki wandal na polskiej kolei. Zdemolował nastawnię i samochód pracownika

Grzegorz Kluczyński
2026-03-24 8:09

W nocy z czwartku na piątek (19-20 marca) na stacji Łoźnica doszło do szokującego aktu wandalizmu. 52‑letni obywatel Niemiec miał zniszczyć budynek nastawni oraz samochód pracownika PKP Polskich Linii Kolejowych. Sprawca został szybko zatrzymany dzięki współpracy Straży Ochrony Kolei, policji i żołnierza WOT.

Autor: Straż Ochrony Kolei/ Materiały prasowe

Nocny atak na nastawnię

Według informacji przekazanych przez Straż Ochrony Kolei, mężczyzna miał wybić trzy szyby w oknach budynku nastawni. Do zdarzenia doszło 19 marca, tuż po północy. Dyżurny ruchu ze stacji Łoźnica natychmiast powiadomił funkcjonariuszy SOK w Świnoujściu, którzy ruszyli na miejsce.

Zniszczenia okazały się poważne — uszkodzone okna to dopiero początek strat.

Zdewastowane auto pracownika PKP

Wandal miał również zaatakować samochód należący do pracownika PLK. Jak ustalono, sprawca urwał lusterko, wycieraczki oraz wybił szybę w pojeździe. Wszystko wskazuje na to, że działał umyślnie i bez żadnego powodu.

Wstępne szacunki mówią o stratach sięgających blisko 3000 złotych.

Szybka akcja służb i zatrzymanie sprawcy

Po zgłoszeniu na miejsce skierowano patrol SOK ze Świnoujścia. W działaniach uczestniczył również policjant z KP Mielno oraz żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej. Wspólnie zatrzymali 52‑latka, który ma teraz odpowiedzieć za zniszczenie mienia.

Dalsze czynności prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie. Śledczy ustalają dokładne okoliczności nocnego incydentu.

