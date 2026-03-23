Niemcy zachwyceni polskim kurortem. Nadali mu intrygujący przydomek. Mówią o "polskim Miami"

Niemieckie media zachwycają się polskim wybrzeżem

Nasi zachodni sąsiedzi nie szczędzą słów uznania dla uroków Świnoujścia, a tamtejsze portale informacyjne i turystyczne publikują kolejne pochlebne recenzje. Serwis t-online.de zwraca uwagę, że to nadbałtyckie miasto stanowi perfekcyjną mieszankę tętniącej życiem aglomeracji, portowego klimatu oraz strefy relaksu. Dziennikarze podkreślają przy tym, że ten turystyczny raj znajduje się zaledwie kilkadziesiąt minut drogi od rogatek niemieckiej stolicy.

„Niecałe trzy godziny na północny wschód od Berlina leży Świnoujście nad Bałtykiem. To nadmorskie uzdrowisko zachęca szeroką, piaszczystą plażą, długą promenadą i zabytkową architekturą kurortową”

Właśnie tak o urokach polskiego wybrzeża wypowiadają się redaktorzy zza Odry. Dla ogromnej rzeszy mieszkańców Berlina miejscowość ta stała się absolutnym faworytem, jeśli chodzi o organizację szybkich wyjazdów na koniec tygodnia.

Szeroka plaża w Świnoujściu z prestiżowym wyróżnieniem

Piaszczysty brzeg, będący od dawna znakiem rozpoznawczym miasta, wzbudza wśród niemieckich gości nieskrywany podziw. Całkowita linia brzegowa wyspy Uznam rozciąga się na imponujące dwanaście kilometrów, z czego czterokilometrowy polski odcinek stanowi najczęstszy obiekt zainteresowania zagranicznych fotoreporterów i dziennikarzy opisujących walory tego regionu. Obszar ten uchodzi za jedno z najbardziej zadbanych kąpielisk w kraju, a potwierdzeniem tych słów jest regularnie przyznawany od dwóch dekad certyfikat „Błękitna Flaga”. To niezwykle ważne odznaczenie trafia wyłącznie do miejsc gwarantujących najwyższe normy bezpieczeństwa, doskonałą jakość wody oraz dbałość o lokalny ekosystem.

„Szeroka, biała plaża i rozległe wydmy tworzą klimat, którego próżno szukać gdzie indziej nad Bałtykiem”

- podsumowują swoje wrażenia przedstawiciele niemieckiej prasy, wskazując na niepowtarzalny charakter rodzimego kąpieliska na tle innych europejskich miejscowości wypoczynkowych.

Architektura kurortu imponuje zagranicznym turystom

Walory nadmorskiej miejscowości nie kończą się jednak wyłącznie na miękkim piasku i szumie fal. Niemieccy recenzenci z tamtejszych portali zwracają uwagę na historyczny, wręcz imperialny klimat miejskiej zabudowy, który przetrwał próbę czasu. Niezwykła atmosfera to zasługa doskonale zachowanych pensjonatów oraz dziewiętnastowiecznych willi wczasowych. Są one bezpośrednią pamiątką po epoce, w której tereny wyspy Uznam stanowiły elitarną destynację wypoczynkową dla wysoko postawionych przedstawicieli pruskiej arystokracji.

„Zabytkowa architektura nadaje miastu elegancję, która wyróżnia je na tle innych kurortów”

- tego rodzaju wnioski można bez trudu odnaleźć na łamach popularnych wydawnictw publikowanych u naszych zachodnich sąsiadów.

Zabytki i obiekty, które trzeba zobaczyć w polskim mieście

Osoby odwiedzające Świnoujście mogą liczyć na bogaty wachlarz możliwości spędzania wolnego czasu, wykraczający poza standardowe opalanie. Goście mają do dyspozycji niezwykle imponującą latarnię morską, oferującą doskonały punkt widokowy na panoramę całej okolicy. Kolejnym kluczowym miejscem jest pruska warownia znana jako Fort Gerharda, gdzie zwiedzających oprowadzają specjaliści ubrani w historyczne mundury. Nie można również pominąć malowniczego obiektu nawigacyjnego Stawa Młyny, który dumnie prezentuje się w formie wiatraka na krańcu falochronu. Ofertę miasta uzupełnia nowoczesna promenada z licznymi lokalami gastronomicznymi oraz luksusowymi hotelami, a także pełen zieleni Park Zdrojowy, stanowiący oazę ciszy dla spacerowiczów. Zestawienie tych obiektów sprawia ogromne wrażenie na Niemcach, nawet tych z dużym bagażem doświadczeń podróżniczych.

Nowoczesny tunel pod Świną skraca podróż z zagranicy

Zagraniczne serwisy informacyjne nie zapominają również o potężnej inwestycji drogowej, która całkowicie zrewolucjonizowała kwestię dojazdu do kurortu. W 2023 roku oddany do użytku tunel pod Świną trwale połączył terytoria wysp Wolin oraz Uznam. Ta strategiczna przeprawa ostatecznie zakończyła wieloletnią epokę uciążliwych kolejek do promów, drastycznie skracając czas podróży dla kuracjuszy i lokalnych rezydentów. Dzięki tej zmianie infrastrukturalnej, nadbałtycka miejscowość stała się bardzo silną konkurencją dla podobnych kurortów zlokalizowanych tuż za granicą.

„To ogromny skok cywilizacyjny. Dojazd jest szybki, wygodny i bezproblemowy”

- otwarcie przyznają w rozmowach z zachodnimi mediami podróżni przybywający do Polski z terenów Republiki Federalnej Niemiec.

Mieszkańcy Berlina docenili Świnoujście. Stało się hitem

Niewielka odległość od granicy państwowej spowodowała, że polskie miasto urosło do rangi prawdziwego fenomenu turystycznego wśród osób zamieszkujących Brandenburgię oraz samą stolicę Niemiec. Znaczna część tamtejszej społeczności decyduje się na powroty na bałtyckie wybrzeże nawet kilkukrotnie w ciągu jednego roku, chętnie wybierając tę lokalizację na krótkie wyjazdy, nadmorskie przechadzki czy odpoczynek na drobnym piasku.

„Jest jak Miami. Dokładnie!”

- stwierdzają z ogromnym entuzjazmem zadowoleni urlopowicze, których opinie są powszechnie cytowane przez niemieckich dziennikarzy w lokalnych środkach przekazu.

Zainteresowanie Polską ze strony sąsiadów nie słabnie

Dziennikarze zza naszej zachodniej granicy trafnie diagnozują, że popularność Świnoujścia wpisuje się w szersze zjawisko renesansu polskiego wybrzeża. Konkurencyjne koszty, nowo powstałe obiekty noclegowe oraz pierwszorzędny standard obsługi powodują, że niemieccy turyści coraz chętniej rezygnują z rodzimych kurortów na rzecz dłuższego pobytu w Rzeczpospolitej. Ogromnym atutem omawianej miejscowości jest także jej specyficzne usytuowanie w otoczeniu czterdziestu czterech wysp oraz bezpośrednie sąsiedztwo z dawnymi cesarskimi ośrodkami takimi jak Bansin, Heringsdorf czy Ahlbeck, co w połączeniu z rozbudową logistyczną przynosi ogromne zyski w branży turystycznej.

Miejscowość nad Bałtykiem dopiero rozwija skrzydła

Pochlebne komentarze płynące ze strony zachodnich mediów mają bardzo solidne fundamenty i oparcie w rzeczywistości. To bałtyckie miasto przyciąga odwiedzających swoim nietypowym położeniem geograficznym w rejonie kilkudziesięciu różnych wysepek. Urlopowicze niezmiennie doceniają niezwykle rozległe i długie połacie piaszczystego brzegu, wspaniale zachowane obiekty historyczne, a także fantastyczną siatkę dróg. Nowoczesny tunel oraz bardzo bliska odległość do niemieckich letnisk i Berlina sprawiają, że to miejsce staje się niezwykle pożądanym celem wojaży. Wiele wskazuje na to, że określenie nawiązujące do wakacji na Florydzie przylgnęło do polskiej miejscowości na dobre, a jej prawdziwy triumf na arenie międzynarodowej dopiero nadchodzi.

Dwa oblicza jednej plaży