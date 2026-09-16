Niemcy nad polskim morzem. Licznie odwiedzają naszego giganta

Hotel Gołębiewski w Pobierowie: 88 tysięcy osobonoclegów latem

Wakacje 2026 w nowym obiekcie sieci Gołębiewski w Pobierowie udowodniły, jak potężne jest zapotrzebowanie na tego typu wypoczynek. Pomiędzy początkiem lipca a końcem sierpnia zanotowano w nim aż 88 162 osobonoclegi. Równolegle dokonano rezerwacji na ponad 30 tysięcy pokoi.

Wyniki te obrazują ogromny potencjał obiektu, uchodzącego za jednego z gigantów nad Bałtykiem. Kompleks może pomieścić około 3 tysiące gości, a obecnie udostępniono w nim około 530 pokoi. W przyszłości planowana jest rozbudowa bazy do około 1240 jednostek mieszkalnych.

Spodziewaliśmy się bardzo dużego zainteresowania, ale dopiero podsumowanie całych wakacji pokazuje rzeczywistą skalę tego zjawiska. Ponad 88 tysięcy osobonoclegów i przeszło 30 tysięcy rezerwacji pokoi w ciągu dwóch miesięcy to wynik, który przerósł nasze oczekiwania. Goście przyjeżdżali do nas z ciekawością, ale wyjeżdżali przede wszystkim z przekonaniem, że nad polskim morzem można otrzymać kompletną, całoroczną ofertę wypoczynkową na najwyższym poziomie – mówiła Barbara Garczyńska, Dyrektor Hotelu Gołębiewski w Pobierowie.

Niemcy zachwyceni hotelem w Pobierowie

Zachodniopomorska miejscowość była w minionym sezonie popularna nie tylko wśród rodaków. Wśród gości spoza granic kraju dominowali turyści z Niemiec. Według statystyk za pierwsze dwa miesiące wakacji, luksusowy kurort ugościł około 1300 wczasowiczów zza naszej zachodniej granicy. Obiekt przyciągnął także m.in. Szwedów, Litwinów, Czechów i Austriaków.

Rekordowa liczba posiłków w Hotelu Gołębiewski

O ogromnym rozmachu inwestycji dobitnie świadczą również liczby z sektora restauracyjnego. Wyłącznie w restauracji o nazwie „Czerwona” w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia przygotowano i wydano 209 843 dania. Daje to średnią na poziomie niemal 3400 posiłków każdego dnia.

Turyści w Pobierowie chętnie wybierali relaks

Dane zgromadzone przez zarządców obiektu wskazują też na dużą popularność strefy odnowy biologicznej. Przez dwa miesiące letnie w hotelowym centrum SPA przeprowadzono ponad 1200 różnorodnych zabiegów pielęgnacyjnych.

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Ceny w restauracji w Hotelu Gołębiewski Pobierowo

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Ceny w hotelu Gołębiewski w Pobierowie

Jeśli rozważamy pobyt we wspomnianym kompleksie, to za nocleg we wrześniu dla dwojga dorosłych musimy liczyć się z wydatkiem rzędu 1300-1600 zł. Nie należy to zatem do najtańszych propozycji wypoczynku nad Bałtykiem. Trzeba jednak pamiętać, że obiekt jest skierowany głównie do osób, które cenią sobie bogatą infrastrukturę oraz szeroki wachlarz rozrywek dostępnych bez wychodzenia z hotelu.