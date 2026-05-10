Niemcy hurtowo wykupują polskie mieszkania. Niepokojący trend coraz bardziej się rozpędza

Niemiecki deweloper przejmuje polskie firmy

Hamburska spółka TAG Immobilien podejmuje bardzo zdecydowane kroki na polskim rynku. W minionych latach firma ta sfinalizowała zakup dwóch znaczących rodzimych deweloperów. Mowa o przejęciu spółki Vantage Development w 2019 roku oraz firmy Robyg w 2021 roku za kwotę 2,5 miliarda złotych. Dzięki tym transakcjom niemiecki podmiot zbudował silną pozycję i obecnie kontroluje 3,5 tysiąca lokali na wynajem w naszym kraju, a statystyki te stale rosną.

Z analiz przywoływanych przez redakcję "Frankfurter Rundschau" wynika, że w 2026 roku Polska wejdzie w okres stabilnego rozwoju sektora nieruchomości. Taka rynkowa prognoza stanowi niezwykle silny bodziec dla międzynarodowych instytucji finansowych do kontynuowania dalekosiężnej ekspansji.

Polacy przegrywają z kapitałem. Mieszkania trafiają do funduszy PRS

Zachodni dziennikarze podkreślają, że choć 87 procent obywateli naszego kraju wciąż posiada własne lokum, sytuacja ta ulega gwałtownej zmianie na gorsze. Z powodu stale rosnących cen i zaostrzonych kryteriów kredytowych młode pokolenie coraz częściej zmuszone jest do korzystania wyłącznie z ofert najmu. To wymarzona sytuacja dla funduszy typu PRS, które, jak informuje branżowy serwis FXMAG, dysponują kapitałem pozwalającym masowo nabywać pakiety liczące tysiące lokali, zanim te w ogóle zostaną udostępnione zwykłym konsumentom.

Eksperci rynkowi biją na alarm, wskazując na niepokojący mechanizm sprzedaży. Firmy budowlane znacznie chętniej przekazują od razu 200 gotowych mieszkań zagranicznemu podmiotowi w ramach jednego przelewu, zamiast oczekiwać na pozytywną finalizację żmudnych procedur bankowych przez dwieście polskich rodzin.

Polityk Prawa i Sprawiedliwości ostrzega przed losem polskich rodzin

Dziennik "Frankfurter Rundschau" przytacza w swojej publikacji wypowiedź Piotra Uścińskiego. Poseł Prawa i Sprawiedliwości zwraca uwagę na całkowity brak państwowych regulacji, które w jakikolwiek sposób chroniłyby krajowy sektor mieszkaniowy przed masowym przejmowaniem przez wielkie podmioty z zagranicy. Przedstawiciel ugrupowania dodaje, że niedostateczna pomoc dla rodzin dodatkowo uwypukla wagę problemu. Jak stwierdził polityk na łamach niemieckiej gazety, „Polaków nie stać już na zakup mieszkania”.

Spółka TAG Immobilien myśli o giełdzie. Wojna nie odstrasza Niemców

Jak trafnie analizuje portal Deutsche Welle, zachodni kapitał zupełnie nie obawia się ryzyka inwestycyjnego związanego z trwającym konfliktem zbrojnym za naszą wschodnią granicą. Niemiecki gigant TAG Immobilien bierze wręcz pod uwagę ewentualność debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Taki ruch finansowy stanowiłby symboliczne przypieczętowanie i potwierdzenie ich wieloletniej, długoterminowej strategii obecności w Polsce.

Polska to zyskowny kierunek inwestycyjny dla zachodnich sąsiadów

Redakcja serwisu Polski Obserwator przekazała z kolei, że z punktu widzenia zachodnich funduszy, traktujących nasz rynek jako strategiczny cel zagranicznej ekspansji, Polska stała się prawdziwym „nowym rajem dla inwestorów”.

Dane jednoznacznie sugerują, że w przypadku utrzymania obecnego, wysokiego tempa masowych zakupów, odsetek lokali będących własnością międzynarodowych graczy będzie z każdym rokiem systematycznie rosnąć.

