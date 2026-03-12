Najlepsze miasta do życia w Polsce. W tej kategorii Szczecin na końcu rankingu

Szczecin i Gdańsk na tej samej pozycji w rankingu Business Insidera

Zestawienie przygotowane przez Business Insider Polska analizuje szesnaście stolic województw pod kątem najważniejszych wskaźników gospodarczych oraz społecznych. Wzięto pod lupę między innymi jakość powietrza, bezpieczeństwo, a także realną dostępność opieki medycznej, bazując na statystykach z przełomu lat 2025 i 2026. Triumfatorami całego rankingu zostali ex aequo Poznań oraz Rzeszów, podczas gdy Kielce wypadły najgorzej. Szczecin znajdujemy w połowie tabeli, gdzie dzieli 8. miejsce wspólnie z Gdańskiem.

Zarobki i rynek nieruchomości w Szczecinie

Pod względem sytuacji na lokalnym rynku pracy miasto uplasowało się dopiero na dziesiątej pozycji. Według informacji udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny na koniec grudnia 2025 roku, stopa bezrobocia w regionie wynosiła równe 3,9 procent. Jednocześnie przeciętna pensja w średnich i dużych przedsiębiorstwach przekroczyła próg 10 tysięcy złotych brutto, zatrzymując się na kwocie 10 061 złotych, co dało miastu 7. miejsce w skali kraju pod kątem wysokości wynagrodzeń.

Zupełnie inaczej prezentuje się sytuacja w sektorze mieszkaniowym. Eksperci z serwisu Morizon.pl wyliczyli, że za jeden metr kwadratowy lokalu z drugiej ręki trzeba było zapłacić średnio 9848 złotych. To oznacza, że miesięczna wypłata przeciętnego mieszkańca pozwalała na zakup 1,02 metra kwadratowego własnego M, co ostatecznie przełożyło się na przyzwoite, 5. miejsce w kategorii dostępności nieruchomości.

Czyste powietrze ogromnym atutem. Wysokie miejsce Szczecina

Stolica Pomorza Zachodniego może pochwalić się świetnymi wynikami w kwestiach ekologicznych. Pomiary zrealizowane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w 2025 roku wykazały bardzo niski poziom zanieczyszczeń pyłem zawieszonym PM10, ze średniorocznym stężeniem na poziomie 19,15 µg/m³. Dzięki tak dobrym parametrom mieszkańcy rzadziej zmagają się ze schorzeniami układu oddechowego, takimi jak ataki astmy, uciążliwy kaszel czy przewlekłe zapalenie oskrzeli. W zestawieniu czystości powietrza miasto zajęło 4. miejsce.

Kilkaset dni w kolejce do specjalisty na NFZ

Zmorą dla mieszkańców jest natomiast państwowa ochrona zdrowia - stąd 10. miejsce. Dane zebrane przez portal Swiatprzychodni.pl z placówek współpracujących z NFZ pokazują, że na konsultację medyczną trzeba było poczekać średnio 177 dni.

Absolutnymi rekordzistami pod względem długości kolejek okazali się gastrolodzy z czasem oczekiwania wynoszącym 526 dni oraz okuliści, do których terminy sięgały 403 dni. Znacznie szybciej można było dostać się do dermatologa lub alergologa, gdzie czas ten zamykał się w granicach odpowiednio 74 i 92 dni.

Zatrważające statystyki policyjne. Szczecin najniebezpieczniejszym miastem

Prawdziwą katastrofą okazały się statystyki dotyczące łamania prawa. Pomiędzy pierwszym stycznia a końcem września 2025 roku służby odnotowały w przestrzeni miejskiej 30 165 incydentów o charakterze kryminalnym. W przeliczeniu na tysiąc obywateli wskaźnik przestępczości wyniósł dokładnie 78,32 odnotowanych czynów zabronionych. To sprawiło, że stolica województwa zachodniopomorskiego z hukiem spadła na sam koniec tabeli w rankingu Business Insidera.