Słaby początek urlopu w Mielnie. Pogoda się rozkręci!

Początek lipca w Mielnie niestety nie przyniesie wymarzonej, plażowej aury. Turyści, którzy zaplanowali urlop od środy, 8 lipca, będą musieli uzbroić się w cierpliwość i cieplejsze ubrania. Pogoda ruszy z kopyta, serwując nam niemal sztormowe warunki. Temperatura w ciągu dnia nie przekroczy 18 stopni, a do tego dojdzie naprawdę mocny wiatr, wiejący ze średnią prędkością blisko 9 m/s. Jakby tego było mało, pojawią się opady deszczu. To nie brzmi jak dobry start.

Na szczęście to tylko jednodniowe załamanie. Już w czwartek, 9 lipca, pogoda pokaże zupełnie inne oblicze. Deszczowe chmury znikną, a nad Mielnem zaświeci słońce. Będzie bezchmurnie! Wiatr wyraźnie osłabnie do około 5 m/s, co od razu poprawi komfort termiczny, mimo że temperatura maksymalna utrzyma się na poziomie około 18 stopni. To będzie dzień, na który wszyscy czekali.

Piątek, 10 lipca, utrzyma ten pozytywny trend. Nadal możemy liczyć na bezchmurne niebo i słaby wiatr. To będzie jednak najchłodniejszy dzień w prognozie, z temperaturą minimalną spadającą do około 15 stopni. Warto mieć pod ręką coś cieplejszego, szczególnie wieczorem. Mimo to słońce sprawi, że dzień będzie bardzo przyjemny.

A teraz najlepsze: weekend zapowiada się jako kulminacja dobrej pogody. W sobotę, 11 lipca, wiatr jeszcze bardziej osłabnie, a na niebie pojawi się tylko niewielkie zachmurzenie. Temperatura pójdzie w górę, osiągając prawie 19 stopni. Z kolei niedziela, 12 lipca, przyniesie najwyższą temperaturę w całym prognozowanym okresie. Słupki rtęci podskoczą do blisko 20 stopni. Niebo co prawda będzie pochmurne, ale opadów nie musimy się obawiać.

Co robić w Mielnie przy takiej pogodzie? Słońce tak, ale bez upałów

Trzeba to powiedzieć wprost: to nie będzie pogoda na smażenie się na plaży i kąpiele w morzu. Temperatury w okolicach 18-20 stopni to za mało na letnie szaleństwo. Nie oznacza to jednak, że urlop jest stracony! Wręcz przeciwnie. Od czwartku warunki będą idealne na długie spacery brzegiem morza, zwiedzanie okolicy czy wycieczki rowerowe. Słaby wiatr i brak deszczu to ogromny plus. Warto spakować polar lub wiatrówkę, zwłaszcza na chłodniejszy piątek. Kluczowe jest to, że parasole przydadzą się tylko na starcie. Później rządzić będzie słońce.

Dane pogodowe: OpenWeather

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