Hotel Gołębiewski w Pobierowie zamknął baseny. Goście muszą obejść się smakiem

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Co się dzieje w Hotelu Gołębiewski w Pobierowie?
Wakacyjny pobyt nad morzem zazwyczaj kojarzy się z błogim wypoczynkiem nad wodą. Niekiedy jednak rzeczywistość wymusza zmianę wakacyjnych przyzwyczajeń. Tak stało się w przypadku osób przebywających w Hotelu Gołębiewski w Pobierowie, gdzie wyłączono z użytku baseny znajdujące się na zewnątrz. Władze nadmorskiego giganta podały już oficjalne powody takiego kroku.
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Dlaczego baseny w Gołębiewskim zostały zamknięte?
Kierownictwo Hotelu Gołębiewski w Pobierowie przekazało informacje o czasowym zawieszeniu funkcjonowania strefy basenowej na świeżym powietrzu. Jak wynika z opublikowanego komunikatu, taka sytuacja podyktowana jest niekorzystnymi warunkami pogodowymi, które uniemożliwiają bezpieczny i komfortowy wypoczynek na zewnątrz.
Szanowni Goście, uprzejmie informujemy, że w związku ze złymi warunkami atmosferycznymi baseny zewnętrzne pozostają tymczasowo nieczynne - poinformował hotel na swojej stronie internetowej golebiewski.pl.
Czy Aquapark Tropikana w hotelu Gołębiewski Pobierowo jest otwarty?
Pomimo trudności na zewnątrz, urlopowicze przebywający w obiekcie nie zostali całkowicie pozbawieni wodnych rozrywek. Na terenie kompleksu w Pobierowie prężnie działa Aquapark Tropikana, który stanowi doskonałą alternatywę niezależnie od aury za oknem. Z powodu pogody wiele osób musiało zmienić swoje plany i przenieść się do zadaszonej części. Poniżej prezentujemy fotografie z wnętrza wodnego centrum.
Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.
Park wodny w Hotelu Gołębiewski Pobierowo [ZDJĘCIA]
Tropikana, oferuje odwiedzającym całą paletę możliwości. Znajdują się tam różnorodne baseny, wydzielone przestrzenie przygotowane z myślą o dzieciach oraz strefy relaksu, w których mieszczą się m.in. sauny, jacuzzi i groty solne.
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