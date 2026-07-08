Hotel Gołębiewski w Pobierowie zamknął baseny. Goście muszą obejść się smakiem

Co się dzieje w Hotelu Gołębiewski w Pobierowie?

Wakacyjny pobyt nad morzem zazwyczaj kojarzy się z błogim wypoczynkiem nad wodą. Niekiedy jednak rzeczywistość wymusza zmianę wakacyjnych przyzwyczajeń. Tak stało się w przypadku osób przebywających w Hotelu Gołębiewski w Pobierowie, gdzie wyłączono z użytku baseny znajdujące się na zewnątrz. Władze nadmorskiego giganta podały już oficjalne powody takiego kroku.

Dlaczego baseny w Gołębiewskim zostały zamknięte?

Kierownictwo Hotelu Gołębiewski w Pobierowie przekazało informacje o czasowym zawieszeniu funkcjonowania strefy basenowej na świeżym powietrzu. Jak wynika z opublikowanego komunikatu, taka sytuacja podyktowana jest niekorzystnymi warunkami pogodowymi, które uniemożliwiają bezpieczny i komfortowy wypoczynek na zewnątrz.

Szanowni Goście, uprzejmie informujemy, że w związku ze złymi warunkami atmosferycznymi baseny zewnętrzne pozostają tymczasowo nieczynne - poinformował hotel na swojej stronie internetowej golebiewski.pl.

Czy Aquapark Tropikana w hotelu Gołębiewski Pobierowo jest otwarty?

Pomimo trudności na zewnątrz, urlopowicze przebywający w obiekcie nie zostali całkowicie pozbawieni wodnych rozrywek. Na terenie kompleksu w Pobierowie prężnie działa Aquapark Tropikana, który stanowi doskonałą alternatywę niezależnie od aury za oknem. Z powodu pogody wiele osób musiało zmienić swoje plany i przenieść się do zadaszonej części. Poniżej prezentujemy fotografie z wnętrza wodnego centrum.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Park wodny w Hotelu Gołębiewski Pobierowo [ZDJĘCIA]

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Tropikana, oferuje odwiedzającym całą paletę możliwości. Znajdują się tam różnorodne baseny, wydzielone przestrzenie przygotowane z myślą o dzieciach oraz strefy relaksu, w których mieszczą się m.in. sauny, jacuzzi i groty solne.

Pogoda uderzy ze zdwojoną siłą. Huraganowy wiatr nad Bałtykiem, a na południu gwałtowne burze