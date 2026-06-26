Nagły skok temperatury w Mielnie. Ten weekendowy dzień mocno się wyróżni

Pogoda w Mielnie na weekend 26-28 czerwca

Weekend nad morzem zapowiada się bardzo zmiennie. Pogoda w Mielnie zaserwuje nam prawdziwy kalejdoskop zjawisk. Będzie i słońce, i potężny wzrost temperatury, ale też chmury i deszcz. To nie będzie nudny weekend, przynajmniej jeśli chodzi o aurę. Sprawdźmy, co dokładnie nas czeka.

Piątek – spokojny i słoneczny początek

Zaczynamy weekend bardzo przyjemnie. Piątek, 26 czerwca, w Mielnie upłynie pod znakiem bezchmurnego nieba. Słońca na pewno nie zabraknie. Będzie jednak dość rześko, bo termometry wskażą maksymalnie około 21 stopni Celsjusza. Idealne warunki na spacer. Wiatr też nie będzie przeszkadzał, powieje z prędkością zaledwie 2 m/s.

Sobota – nagły zwrot i uderzenie ciepła

I tu czeka nas największa niespodzianka. W sobotę pogoda zmieni się diametralnie. Doświadczymy prawdziwego skoku temperatury, bo słupki rtęci poszybują aż do 29 stopni! To będzie najcieplejszy dzień weekendu, z wyraźnie letnią aurą. Co ciekawe, to ciepło nadejdzie przy dużym zachmurzeniu. Słońce schowa się za chmurami, ale wysoka temperatura pozostanie. Wiatr nieco się wzmoże, do około 3 m/s, ale deszczu tego dnia nie musimy się obawiać.

Niedziela – ochłodzenie i deszcz na koniec

Po gorącej sobocie, niedziela przyniesie kolejne zmiany. Przede wszystkim zrobi się chłodniej. Temperatura spadnie do około 24 stopni Celsjusza. Niestety, to nie koniec. Prognozy wskazują, że właśnie w niedzielę w Mielnie pojawią się opady deszczu. Niebo pozostanie mocno zachmurzone, a to oznacza, że warto mieć przy sobie parasol, planując ostatni dzień weekendu.

Jak spędzić weekend w Mielnie przy takiej pogodzie?

Taka prognoza wymaga elastyczności. Słoneczny, ale chłodniejszy piątek to wymarzony czas na długie spacery brzegiem morza i korzystanie ze słońca. W sobotę, mimo chmur, wysoka temperatura zachęci do plażowania. To będzie idealny dzień na odpoczynek na świeżym powietrzu, choć być może w cieniu, bo ciepło da o sobie znać. Z kolei deszczowa niedziela to sygnał, by poszukać atrakcji pod dachem. To może być dobry moment na wizytę w lokalnej kawiarni czy restauracji.

Dane pogodowe: OpenWeather