Pogoda dla Kołobrzegu. Prognoza na 26-28 czerwca

Weekend w Kołobrzegu rozpocznie się naprawdę obiecująco. Piątek, 26 czerwca, zapowiada się na dzień z bezchmurnym niebem i bardzo przyjemną temperaturą. Termometry pokażą od około 21 do 24 stopni Celsjusza. Powieje też lekki wiatr, z prędkością około 2 m/s. Słowem, idealne warunki na rozpoczęcie odpoczynku.

Prawdziwy szczyt letniej aury przypadnie jednak na sobotę. To będzie zdecydowanie najcieplejszy dzień weekendu w Kołobrzegu. Temperatura poszybuje w górę i w najcieplejszym momencie dnia może sięgnąć nawet 29 stopni! Noc też zapowiada się ciepło, z temperaturą minimalną na poziomie 18 stopni. Niebo pozostanie bezchmurne, a wiatr nieco przybierze na sile, do około 4 m/s, co może przynieść przyjemną ochłodę.

I tu niestety dobre wiadomości się kończą. Niedziela przyniesie gwałtowne załamanie pogody. Słoneczna aura ustąpi miejsca gęstym chmurom. Co gorsza, prognozy przewidują opady deszczu. Zrobi się też odczuwalnie chłodniej – termometry wskażą maksymalnie 24 stopnie, czyli o kilka stopni mniej niż w sobotę. Wiatr wyraźnie osłabnie i będzie wiał z prędkością zaledwie 2 m/s.

Jak spędzić weekend w Kołobrzegu?

Pogoda mocno wpłynie na weekendowe plany. Słoneczny piątek i bardzo ciepła sobota to idealny moment na spędzenie czasu na świeżym powietrzu. Długie spacery, wypoczynek na plaży czy aktywności nad wodą wydają się najlepszym pomysłem. Sobota, z temperaturą bliską 30 stopni, będzie wręcz wymarzona na plażowanie. Niestety, niedzielne plany trzeba będzie zweryfikować. Deszcz i zachmurzenie zmuszą raczej do szukania atrakcji pod dachem, takich jak wizyta w muzeum, kawiarni czy relaks na basenie.

Dane pogodowe: OpenWeather

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