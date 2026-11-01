Nadmorski kurort skrywa niebezpieczną tajemnicę. Turyści nie mają tam wstępu

Raj nad Bałtykiem, do którego nie można wejść

Wustrow znajduje się w pobliżu miejscowości Rerik, półwysep otaczają wody Bałtyku oraz zatoki Salzhaff. Z daleka może wyglądać jak spokojny, niemal nietknięty przez człowieka zakątek wybrzeża, ale nic bardziej mylnego. Na jego terenie znajdują się jednak opuszczone zabudowania, pozostałości dawnej infrastruktury wojskowej i miejsca, które mogą stanowić poważne zagrożenie.

Opuszczone budynki i niewybuchy

Największym problemem są pozostałości po wojskowej przeszłości półwyspu. Na Wustrow znajdują się niszczejące obiekty, a w ziemi mogą wciąż zalegać niewybuchy i inne niebezpieczne pozostałości amunicji. Do tego dochodzi ryzyko związane z przebywaniem w opuszczonych budynkach, których stan techniczny jest raczej bardzo zły.

To właśnie dlatego zakaz wstępu nie jest jedynie formalnością. Samodzielne eksplorowanie ruin czy próby przedostania się za ogrodzenie mogą skończyć się poważnym wypadkiem.

[...] wyraźnie odradzamy samodzielne wędrówki po półwyspie Wustrow. Teren prywatny jest zamknięty. Otwarcie półwyspu dla ludzi byłoby obecnie zbyt ryzykowne, ponieważ znajduje się tam wiele zrujnowanych budowli i pustych przestrzeni, które stwarzają zagrożenie wypadkowe. Jeszcze większym zagrożeniem jest jednak stara amunicja, która na terenie wojskowym może znajdować się praktycznie wszędzie w ziemi – czytamy na stronie internetowej insel-wustrow.de.

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z półwyspu, zachęcamy do sprawdzenia.

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Tajemniczy półwysep nad Bałtykiem

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Miał powstać luksusowy kurort

Wustrow ma ciekawą historię, bowiem dawniej znajdowały się tam gospodarstwa, a półwysep był związany z normalnym życiem mieszkańców regionu. Przełom nastąpił w 1933 r., gdy teren przejął niemiecki Wehrmacht i utworzył tam ośrodek szkolenia artylerii przeciwlotniczej.

Po zakończeniu II wojny światowej półwysep znalazł się pod kontrolą wojsk radzieckich. Armia wykorzystywała go przez kolejne dziesięciolecia, a jej ostatni żołnierze opuścili ten obszar w 1993 r.

Co ciekawe, po odejściu wojska pojawiły się pomysły na nowe wykorzystanie półwyspu. Wustrow miał szansę stać się atrakcyjnym miejscem wypoczynku. Rozważano między innymi budowę luksusowych hoteli i pola golfowego, które mogłyby przyciągnąć turystów nad Bałtyk. Plany inwestycyjne nie zostały jednak zrealizowane.