Nad Jeziorem Szmaragdowym rozpoczęła się miłosna wędrówka ropuch szarych

Główna trasa wędrówki ropuch prowadzi przez ul. Kopalnianą bezpośrednio do Jeziora Szmaragdowego. W związku z tym górny parking został tymczasowo zamknięty, a kierowcy proszeni są o korzystanie wyłącznie z dolnego parkingu. Wzdłuż jezdni ustawiono ogrodzenia z geowłókniny, które zatrzymują ropuchy w bezpiecznym miejscu. Natomiast pracownicy Lasów Miejskich ZUK regularnie przenoszą płazy zza ogrodzeń prosto do wody.

Spacerowicze proszeni są o nieprzenoszenie ropuch na własną rękę. Ich wędrówka potrwa kilka tygodni.

