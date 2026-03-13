Nad Jeziorem Szmaragdowym rozpoczęła się miłosna wędrówka ropuch szarych

Oliwia Rudnicka
2026-03-13 10:46

Pierwsze płazy obudziły się ze snu zimowego i ruszyły w kierunku zbiorników wodnych na gody.

Ropucha szara

i

Autor: Arcaion / / pixabay.com/ CC0

Główna trasa wędrówki ropuch prowadzi przez ul. Kopalnianą bezpośrednio do Jeziora Szmaragdowego. W związku z tym górny parking został tymczasowo zamknięty, a kierowcy proszeni są o korzystanie wyłącznie z dolnego parkingu. Wzdłuż jezdni ustawiono ogrodzenia z geowłókniny, które zatrzymują ropuchy w bezpiecznym miejscu. Natomiast pracownicy Lasów Miejskich ZUK regularnie przenoszą płazy zza ogrodzeń prosto do wody.

Spacerowicze proszeni są o nieprzenoszenie ropuch na własną rękę. Ich wędrówka potrwa kilka tygodni.

