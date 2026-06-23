Na to uważaj na wakacjach za granicą. Za te zachowania grożą wysokie kary, a nawet areszt!

Surowsze przepisy w europejskich kurortach

Podczas zagranicznego urlopu beztroskie podejście może szybko doprowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji. W wielu państwach europejskich zasady dotyczące zachowania w przestrzeni publicznej są egzekwowane znacznie bardziej rygorystycznie niż w naszym kraju. Działania, które w Polsce uchodzą jedynie za brak kultury, za granicą często klasyfikowane są jako rażące łamanie prawa i porządku.

Nieznajomość lokalnych norm nie zwalnia z odpowiedzialności

Każde państwo posiada własne regulacje społeczne, a odwiedzający mają obowiązek ich przestrzegać. W różnych regionach obostrzenia mogą wynikać z dbałości o ekologię, poszanowania tradycji lub chęci zapewnienia spokoju lokalnej społeczności. Co istotne, zagraniczne służby mundurowe rzadko wykazują wyrozumiałość wobec niewiedzy turystów, dlatego nieznajomość przepisów nie chroni przed nałożeniem kary.

Kary finansowe i ryzyko aresztu dla turystów

Przed wyruszeniem na zwiedzanie czy wypoczynek na plaży, należy zdać sobie sprawę, że zagraniczne standardy często różnią się od polskich. W niektórych destynacjach nawet błahe z pozoru incydenty mogą skutkować nałożeniem surowego mandatu, a w najbardziej drastycznych sytuacjach grozi nawet pobyt w areszcie.

Z tego powodu przygotowaliśmy zestawienie działań, które w Polsce przeważnie nie niosą za sobą konsekwencji, natomiast w innych krajach mogą być źródłem poważnych problemów prawnych.

Sprawdź, za co grożą mandaty na wakacjach

W przygotowanej galerii prezentujemy zestawienie konkretnych przewinień, które mogą zadziwić niejednego wczasowicza. Zestawienie obejmuje zarówno nietypowe zakazy w przestrzeni miejskiej, jak i mało znane regulacje regionalne, które mogą słono kosztować.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem, aby dowiedzieć się, jakie zachowania mogą skutkować utratą kilkuset euro lub interwencją policji, by uniknąć przykrych niespodzianek podczas urlopu.

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Nieoczywiste atrakcje turystyczne. Wiedziałeś o ich istnieniu? Pytanie 1 z 12 Ta oryginalna rzeźba przedstawiająca Jana Pawła II znajduje się na dworcu autobusowym: w Wadowicach w Rzymie w Buenos Aires Następne pytanie