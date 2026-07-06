Muzyczne serce wybrzeża: ESKA Music Tour 2026 z impetem otworzyło wakacje w Ustroniu Morskim!

Legendarna pomarańczowa ekipa Radia Eska przemieniła nadmorską gminę w letnią stolicę najlepszej muzyki. Kto nie pojawił się na miejscu, ma czego żałować. Na szczęście energia tego dnia pozostanie z nami na długo.

W minioną sobotę (4.07.2026) Gmina Ustronie Morskie wspólnie z Radiem Eska zorganizowała event, który idealnie wpisał się w beztroski, wakacyjny klimat, łącząc pokolenia przy wspólnej zabawie.

Impreza wystartowała już w ciągu dnia, a charakterystyczne pomarańczowe barwy Radia Eska zdominowały lokalny krajobraz. Radiowa ekipa od pierwszych minut zarażała uśmiechem i dbała o to, aby nikt z obecnych nie narzekał na nudę.

Dla uczestników przygotowano całe spektrum atrakcji:

Strefy Chilloutu: Komfortowe leżaki, na których można było złapać oddech między kolejnymi aktywnościami, ciesząc się szumem fal i wakacyjną muzyką w tle.

Konkursy z nagrodami: Eskowa ekipa rozdała masę kultowych, eskowych gadżetów, a rywalizacja w wyzwaniach rozpalała emocje równie mocno jak letnie słońce.

Szybko stało się jasne, że plaża i Amfiteatr w Ustroniu Morskim wypełniły się setkami osób szukających pozytywnych, wakacyjnych wibracji.

Prawdziwa kulminacja wydarzenia nastąpiła jednak wieczorem, kiedy uwaga wszystkich przeniosła się pod wielką estradę. To właśnie tam rozegrał się widowiskowy finał ESKA Music Tour 2026. Wieczorny koncert dostarczył publiczności potężnej dawki endorfin, a artyści dali z siebie absolutnie wszystko. Publiczność porwali wokaliści z zespołu Sound and Grace. Ich niesamowite, wielogłosowe aranżacje i widowiskowa sekcja rytmiczna natychmiast rozbujały tłum. Zespół słynie z łączenia nowoczesnego popu z elementami muzyki gospel, co w warunkach plenerowych stworzyło wręcz mistyczną, pełną jedności atmosferę. Tysiące gardeł śpiewało wraz z nimi największe radiowe hity.

Synergia pięknej, nadmorskiej lokalizacji z flow ekipy ESKA Music Tour zaowocowała eventem idealnym.Wszystkich, którzy chcą powrócić do tych magicznych chwil, a także tych, którzy chcą zobaczyć, jak bawiło się polskie wybrzeże, zapraszamy do sprawdzenia naszej pełnej fotorelacji.

Przeżyjmy to jeszcze raz!