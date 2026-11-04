Movember trwa, a specjaliści przypominają, że w listopadowej akcji nie chodzi tylko o zapuszczanie zarostu

Movember to czas, kiedy panowie dumnie zapuszczają wąsy i brody, jednak specjalistom zależy przede wszystkim na tym, by za widowiskową akcją szła realna dbałość o zdrowie. Badanie kontrolowane warto wpisać w jesienny kalendarz równie naturalnie, co sezonową wymianę opon.

Warto pamiętać, że zagrożenia zmieniają się z wiekiem. Młodsi mężczyźni są szczególnie narażeni na nowotwory jąder, natomiast po 40. roku życia rośnie ryzyko zachorowania na raka prostaty.

Bezpłatne badania w Szczecinie

Okazja do szybkiej i darmowej kontroli nadarzy się już wkrótce. 21 listopada w Centrum Handlowym Galaxy odbędzie się specjalna akcja profilaktyczna dla panów. W godzinach od 10:00 do 20:00 w trzech gabinetach będzie można bezpłatnie wykonać USG jąder (dla mężczyzn w wieku 18–40 lat) oraz badania poziomu PSA z kropli krwi (dla panów po czterdziestce). Co ważne, nie obowiązują żadne wcześniejsze zapisy ani rejestracja – o dostępie do badań decyduje wyłącznie kolejność przybycia.

Eksperci radzą też, aby w przypadku samodzielnego wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości od razu zgłosić się do lekarza po skierowanie na badania prostaty i testy PSA. Wizyta u specjalisty to doskonały moment, by poprosić także o ogólny pakiet badań profilaktycznych - takich jak morfologia, kreatynina, glukoza, próby wątrobowe czy badanie ogólne moczu.

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