Młodzi zawodnicy taekwondo staną do rywalizacji w podszczecińskim Mierzynie

Wydarzenie po raz kolejny jest szansą do sprawdzenia umiejętności, zdobycia sportowego doświadczenia i integracji środowiska taekwon‑do. Organizatorzy podkreślają rosnące zainteresowanie tą dyscypliną wśród najmłodszych, na przestrzeni ostatnich lat.

"Zgłoszenia trwają w najlepsze, natomiast patrząc na poprzednie edycję zawodów - optowaliśmy między 160, a 200 zawodnikami, z 10 - 15 klubów. - mówi Grzegorz Puzoń, organizator turnieju reprezentujący Klub Sportów Walki “Tornado”.

“Przygotowaliśmy dużo konkurencji dla osób, które na co dzień nie mogą sobie pozwolić na taką rywalizację. Przepisy są dostosowane do ich możliwości oraz wieku” - dodaję Puzoń.

Mistrzostwa Ziem Zachodnich Taekwon-do ITF odbędą się w najbliższą sobotę, tj. 07.03.2026 w Hali Sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mierzynie.

Start sportowych zmagań o godzinie 10:00. Patronem turnieju jest Nasza stacja.