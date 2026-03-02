Dzień Otwarty w grupach Bambini Pogoń Szczecin FS

Grupy Bambini to naturalny etap po projekcie Pogoń Baby. W przeciwieństwie do wcześniejszych zajęć, dzieci trenują już samodzielnie bez udziału rodziców. To ważny moment w rozwoju młodego zawodnika, w którym kształtowane są: pewność siebie, samodzielność, umiejętność funkcjonowania w grupie oraz pierwsze nawyki sportowe. Treningi łączą zabawę z nauką podstawowych elementów piłkarskich. Poprzez gry i zadania ruchowe dzieci rozwijają koordynację, równowagę oraz orientację przestrzenną. Wszystko odbywa się w atmosferze wsparcia, radości i zgodnie z zasadami fair play.

Podczas Dnia Otwartego nowi uczestnicy poznają trenerów i rówieśników oraz zobaczą, jak wyglądają zajęcia w grupach Bambini. Na dobry początek każdy chętny otrzyma nagrody motywacyjne: medal za udział w wydarzeniu oraz Paszport Piłkarza – kartę motywacyjną, na której dziecko zbiera pieczątki na kolejnych stacjach. W programie czeka m.in. rozgrzewka z Gryfusem oraz „Piłkarskie Stacje Przygód”. Na koniec odbędzie się Mecz Gwiazd, w którym dzieci zagrają przeciwko trenerom.

Oprócz Dnia Otwartego prowadzony jest nabór otwarty do grup Bambini dla dzieci z rocznika 2021. Na nowych uczestników czekają aż 3 bezpłatne treningi próbne, które pozwolą spokojnie podjąć decyzję o dołączeniu do zajęć. To dobry moment, aby rozpocząć piłkarską przygodę w granatowo-bordowych barwach poprzez ruch, zabawę i pierwsze sportowe doświadczenia w gronie rówieśników.

Zapisów szukajcie w tym miejscu.